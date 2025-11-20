Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Selimiye Camisi'nin kubbe tezyinatı işlemi için yürütmeyi durdurma kararı çıktı

        Selimiye Camisi'nin kubbe tezyinatı işlemi için yürütmeyi durdurma kararı çıktı

        Edirne İdare Mahkemesi, UNESCO mirası Selimiye Camisi'ndeki ana kubbe ve harime yönelik yeni kalem işi projesine dair kurulu onaylarının yürütmesini, dava sonuçlanana kadar durdurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 23:07 Güncelleme: 20.11.2025 - 23:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Selimiye'de durdurma kararı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne İdare Mahkemesi, Selimiye Camisi'nin ana kubbe, yarım kubbeler ve harim bölümü için hazırlanan yeni kalem işi projesine ilişkin koruma kurulu kararlarının yürütmesinin durdurulmasına hükmetti.

        Mahkeme, bir vatandaş tarafından yeni tezyinat projesinin uygulanması için alınan kurul kararlarının iptali istemiyle açılan dava kapsamında Selimiye Camisi'nin ana kubbe, yarım kubbeler ve harim bölümü için hazırlanan yeni kalem işi projesine ilişkin koruma kurulu kararlarının yürütmesinin durdurulması talebini görüştü.

        FOTO: İHA
        FOTO: İHA

        Kararların yürütmesinin durdurulmasına hükmeden mahkemenin gerekçeli kararında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 8 Ocak 2025 ve Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29 Temmuz 2025 tarihli kararlarıyla Selimiye Camisi'ndeki yeni kalem işi restitüsyon ve restorasyon projesine onay verildiği hatırlatıldı.

        REKLAM

        Yürütmenin durdurulmasıyla dava sonuçlanıncaya kadar bu kararların uygulanamayacağı belirtilen kararda, Selimiye Camisi'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunduğu, yapılacak müdahalelerde ulusal mevzuat ile uluslararası koruma ilkelerine uyulmasının zorunlu olduğu vurgulandı. Kararda, yeni tezyinat projesinin uygulanması halinde, caminin korunması gereken özgün kültürel değerleri üzerinde geri dönüşü mümkün olmayan zararların ortaya çıkabileceği kaydedildi.

        Gerekçeli kararda idarenin savunmasına da yer verildi. Savunmada, mevcut kubbe ve yazı tabakalarının özgün olmadığı, büyük bölümünün 19. yüzyıl ve sonraki dönemlerde yapıldığı, Mimar Sinan dönemine ait özgün süsleme tabakasının ana kubbede bulunmadığı ifade edildi. Yeni projenin uzman raporlarına, raspa çalışmalarına ve 16. yüzyıl tezyinat anlayışına dayalı bilimsel bir restitüsyon olduğu savunuldu.

        Mahkeme, yürütmenin durdurulması kararına İstanbul Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebileceğini bildirdi.

        Karar oy birliğiyle alındı.

        Mahkeme eylül ayındaki kararında, idarenin savunması alınana kadar yürütmeyi geçici durdurma kararı almıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #selimiye camii
        #Selimiye tezyinat
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Çöpe atılan bebeğin sırrı aydınlandı
        Çöpe atılan bebeğin sırrı aydınlandı
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor