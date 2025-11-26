Selimiye - Sedir Adası kaç kilometre? Selimiye - Sedir Adası arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Bu güzergah, harita üzerinde "kaç kilometre?" sorusuna net bir "karayolu" yanıtı verilemeyen, doğası gereği iki aşamalı bir seyahattir. Selimiye'den Sedir Adası'na arabayla sürmek mümkün değildir; çünkü Sedir bir adadır ve Selimiye ise tamamen farklı bir körfezde (Hisarönü) yer alır. Bu yolculuk, önce Selimiye'nin dağlık ve virajlı yollarından Marmaris merkezine, oradan da Gökova Körfezi'nin kuzey kıyısındaki Çamlı köyüne kadar uzanan bir kara seyahatini; ardından da bu noktadan adaya yapılan kısa ve keyifli bir tekne yolculuğunu içerir. Bu yazıda, bu "kara + deniz" kombinasyonlu rotanın toplam mesafesini, her bir etabın ne kadar sürdüğünü ve bu iki Ege rüyasını bir günde birleştirmenin mümkün olup olmadığını inceliyoruz.

SELİMİYE - SEDİR ADASI KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM? (

Bu rotayı planlarken, mesafeyi iki ayrı parça olarak hesaplamak gerekir: Selimiye'den sizi adaya götürecek olan en yakın iskeleye (Çamlı Köyü) kadar olan karayolu mesafesi ve iskeleden adaya olan deniz yolu mesafesi.

Karayolu Mesafesi (Selimiye -> Çamlı İskelesi): Selimiye - Sedir Adası kaç kilometre sorusunun karadaki yanıtı, Selimiye'den yola çıkıp, Marmaris'i geçerek Gökova Körfezi kıyısındaki Çamlı Köyü'ne (Sedir Adası teknelerinin kalktığı ana nokta) ulaşmaktır. Bu karayolu güzergahı yaklaşık olarak 70 kilometredir. Bu mesafe, Selimiye'den Marmaris merkeze (yaklaşık 45 km) ve Marmaris merkezden Çamlı köyüne (yaklaşık 25 km) olan yolların toplamıdır.

sorusunun karadaki yanıtı, Selimiye'den yola çıkıp, Marmaris'i geçerek Gökova Körfezi kıyısındaki Çamlı Köyü'ne (Sedir Adası teknelerinin kalktığı ana nokta) ulaşmaktır. Bu karayolu güzergahı yaklaşık olarak Bu mesafe, Selimiye'den Marmaris merkeze (yaklaşık 45 km) ve Marmaris merkezden Çamlı köyüne (yaklaşık 25 km) olan yolların toplamıdır. Deniz Yolu Mesafesi (Çamlı İskelesi -> Sedir Adası): Çamlı Köyü iskelesinden Sedir Adası'na olan deniz yolculuğu ise oldukça kısadır. Bu mesafe kuş uçuşu yaklaşık 3-4 kilometre olup, teknelerle kat edilen keyifli bir deniz seyahatidir.

Sonuç olarak, Selimiye - Sedir Adası kaç km sorusunun toplam yanıtı (kara ve denizi birleştirirsek) yaklaşık 75 kilometre civarındadır. Ancak bu mesafenin yaklaşık 70 kilometresi karada, kalanı ise denizde kat edilmektedir.

SELİMİYE - SEDİR ADASI ARASI MESAFE NE KADAR? Bu 75 kilometrelik Selimiye - Sedir Adası arası mesafe ne kadar sorusunun yanıtı olan güzergah, bir macera ve keşif yolculuğu sunar. Yolculuk, iki temel aşamadan oluşur: Birinci Aşama: Bozburun Yarımadası'ndan Gökova Körfezi'ne Sürüş (Yaklaşık 70 km) Yolculuğun ilk ve en uzun kısmı olan karayolu etabı, Selimiye'nin sakin koyundan başlar. Buradan, Bozburun Yarımadası'nın dağlık ve virajlı yollarını tırmanarak Marmaris merkezine doğru ilerlemeniz gerekir. Bu 45 kilometrelik Selimiye-Marmaris etabı, yolculuğun en yavaş ama en manzaralı kısmıdır. Yol boyunca Hisarönü Körfezi'nin nefes kesici manzaralarını, Orhaniye (Kızkumu Plajı) ve Turgut (Şelale) gibi diğer popüler köylerin yol ayrımlarını göreceksiniz. Dar ve virajlı yollar nedeniyle bu etap, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürebilir. Marmaris şehir merkezine ulaştıktan sonra, tabelaları bu kez Muğla/Gökova yönüne doğru takip etmeniz gerekir. Şehir merkezinden çıkarak kuzeye, D400 karayoluna bağlanır ve Gökova Körfezi'ne doğru tırmanışa geçersiniz. Yaklaşık 15-20 dakikalık bir sürüşün ardından, "Sedir Adası / Çamlı" tabelasını göreceksiniz. Bu sapaktan girdikten sonra, çam ormanları arasından geçen keyifli bir köy yolundan yaklaşık 10-15 dakika daha ilerleyerek Çamlı Köyü'nün iskelesine varırsınız.