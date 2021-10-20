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Haberler Magazin Selin Ciğerci'den şok baskın! - Magazin haberleri
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Selin Ciğerci'den şok baskın!

Show TV'nin fenomen yarışması "1 Başka Güzel"e Selin Ciğerci'nin şok baskını ve açıklamaları damga vuracak

Selin Ciğerci'den şok baskın! - Magazin haberleri
Selin Ciğerci'den şok baskın!
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HABERTURK.COM

Show TV ekranlarında moda rüzgarı estiren "1 Başka Güzel" birbirinden iddialı konseptlerle seyircileriyle buluşmaya devam ediyor. Hafta içi her gün podyumda şıklık yarışının yaşandığı programda yarın şok bir baskın ekrana gelecek. "Kaybettiğine dön de bir bak" konseptiyle yarışılacak günde, yarışmada jüri olan ünlü iş insanı Selin Ciğerci'nin hazırlık odasına yaptığı baskın yer alacak. En doğal haliyle göreceğimiz Selin Ciğerci'nin açıklamaları çok konuşulacak. Aldatılma konusundan aşka ve ilişkilere kadar birçok özel konunun konuşulduğu hazırlık odasından görüntülerde Selin Ciğerci'nin en doğal ve içten haliyle verdiği yanıtlar büyük ilgi uyandıracak.

"KAPILARI KAPATMADIM, AŞK KADINIYIM"

Yarışmacının aşk hayatı ile ilgili sorusuna hiç tereddüt etmeden cevap veren Ciğerci, "Bende demir parmaklık yok. Direkt boncuk perde. Asla engel koymam. Aşka kapılarımı asla kapatmam, aşk kadınıyım!" dedi ve daha özel hayatıyla ilgili birçok detay ekledi.

"BİR ADAM İLGİLENMEDİĞİ ZAMAN HER ŞEY BİTİYOR!"

Çok iddialı açıklamalarıyla yarışmacılarla dertleşen Selin Ciğerci, erkeklerin ilişkideki davranışları üzerine konu geçince, "Kadınların kalbini kazanmak çok kolay, ilgi gerekiyor. Bir adam ilgilenmediği zaman her şey bitiyor." dedi.

Selin Ciğerci ikili ilişkilerinde de neşeli mi? Aşka kapılarını kapattı mı? Tüm bu sorular yarın 1 Başka Güzel'de...

"Kaybettiğine dön de bir bak dedirtirim" demekten de çekinmeyen Selin Ciğerci'nin daha birçok olay yaratacak açıklaması yarın 12.30'da Show TV'de!

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