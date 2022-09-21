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Selin Erberk Gurdikyan kimdir? Miss Turkey üçüncüsü Selin Erberk Gurdikyan kaç yaşında, mesleği ne, boyu kaç?

Genç kızların katılımıyla düzenlenen Miss Turkey 2022 güzellik yarışmasında, Türkiye'nin en güzelleri yapılan organizayon ile belirlendi. 20 finalistin podyumda birbiriyle yarıştığı güzellik yarışmasında birinci olarak güzellik tacını kazanan yarışmacı Nursena Say olurken, üçüncü olarak Miss Supranational seçilen Selin Erberk Gurdikyan adından söz ettirdi. Peki "Selin Erberk Gurdikyan kimdir? Miss Turkey üçüncüsü Selin Erberk Gurdikyan kaç yaşında, mesleği ne, boyu kaç?" İşte Selin Erberk Gurdikyan hayatı ve biyografisi...

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  • Selin Erberk Gurdikyan kimdir? Miss Turkey üçüncüsü Selin Erberk Gurdikyan kaç yaşında, mesleği ne, boyu kaç?

    Miss Turkey 2022 güzellik yarışmasında finalistlerin belli olmasının ardından, taç giyen modeller merak konusu oldu. Selin Erberk Gurdikyan Miss Turkey 2022 yarışmasını üçüncü tamamlamasının ardından hakkında yapılan aramalar sıklaştı. Peki Selin Erberk Gurdikyan kimdir? Miss Turkey üçüncüsü Selin Erberk Gurdikyan kaç yaşında, mesleği ne, boyu kaç? İşte merak edilen soruların yanıtı...
  • Selin Erberk Gurdikyan kimdir? Miss Turkey üçüncüsü Selin Erberk Gurdikyan kaç yaşında, mesleği ne, boyu kaç?

    SELİN ERBERK GURDİKYAN KİMDİR?

     

    2022 Miss Turkey 8 numarada yarışacak olan Selin Erberk Gurdikyan 1.78 boyundadır. Selin Erberk, Florida Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisidir. 23 yaşındaki Gurdikyan aynı zamanda Miss Turkey 1983 Güzeli Neşe Erberk'in kızıdır. Miss Europe 1984 birincisi de olan Avrupa Güzeli Neşe Erberk, bir dönem evli kaldığı Ayk Gurdikyan'dan; Alin, Selin ve Lara adlı üçüz kızları dünyaya gelmiştir.
  • Selin Erberk Gurdikyan kimdir? Miss Turkey üçüncüsü Selin Erberk Gurdikyan kaç yaşında, mesleği ne, boyu kaç?

    MİSS TURKEY 2022 BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Miss Turkey 2022 birinci güzeli 19 numara Nursena Say olurken, ikinci güzel ise Aleyna Şirin oldu.

     

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