Selin Gurdikyan, Miss Supranational yarışmasında ilk 24'e giremedi
Eski Türkiye ve Avrupa Güzeli Neşe Erberk'in Miss Turkey 2022 güzellik yarışmasında üçüncü olan kızı Selin Gurdikyan, ülkemizi Polonya'da düzenlenen Miss Supranational yarışmasında temsil etti. Gurdikyan, ilk 24'e giremedi
1983'te Türkiye Güzeli, 1984'te Avrupa Güzeli seçilen Neşe Erberk'in üçüz kızlarından Selin Gurdikyan, Polonya'da düzenlenen Miss Supranational yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.
Yarışma için üç hafta Polonya’da kampta olan Selin Gurdikyan, jüri tarafından ilk 24’e seçilmedi.
Miss Turkey, sosyal medya hesabında Selin Gurdikyan’a moral mesajı yayınladı: Harikaydın Selin. Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ettiğin için teşekkür ederiz.
"SENİNLE GURUR DUYUYORUM BEBEĞİM"
Neşe Erberk de sosyal medyadan kızının fotoğrafını yayımlayıp "Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ettiğin için seninle gurur duyuyorum bebeğim. Yapabileceğin en iyi performansı yaptın" ifadelerini kullandı.
Selin Gurdikyan da yarışma sonrası sosyal medyadan, "Bu deneyime ve tanıma şansı bulduğum tüm güzel yürekli canlara sonsuz minnettarım" notunu paylaştı.
Neşe Erberk, kızının güzellik yarışması kampında olduğu süreçte kızına oy verilmesi için çağrıda bulunarak "Her birinizin enerjisi çok değerli" ifadelerini kullanmıştı.
Selin Gurdikyan, kamp esnasında jüri karşısına ilk çıkışını şöyle anlatmıştı: Bizden sahneye çıktığımızda hem ülkemizle hem de kendimizle ilgili küçük bir bilgi vermemiz istendi. Ben de Türkiye’yle ilgili dünyada iki kıtayı birleştiren tek ülke olduğundan bahsettim. Kendimle ilgili ilginç bir bilgi olarak da annemin zamanında Miss Turkey ve sonrasında da Miss Europe seçildiğini anlattım. Şu anda da sanki onun ve birçok güçlü kadının mirasını taşıyormuşum gibi hissettiğimi söyledim.
Miss Turkey 2022 güzellik yarışmasında, Türkiye'nin birinci güzeli tacını takan isim Nursena Say olurken, üçüncü olarak Miss Supranational seçilen Selin Erberk Gurdikyan adından söz ettirmişti.
ÜÇÜZ KARDEŞLER
1.78 metre boyunda olan Gurdikyan, Florida Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi. 1983 Türkiye Güzeli ve aynı zamanda Miss Europe 1984 birincisi de olan Neşe Erberk'in Ayk Gurdikyan ile evliliğinden dünyaya geldi. Üçüz olarak doğan Selin Erberk Gurdikyan'ın kardeşlerinin adları Alin ve Lara.