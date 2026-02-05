Habertürk
Habertürk
        Selin Yağcıoğlu'ndan, "Sevgilisi nerede?" yorumuna yanıt - Magazin haberleri

        Selin Yağcıoğlu'ndan, "Sevgilisi nerede?" yorumuna yanıt

        Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Selin Yağcıoğlu, Tarkan konseri paylaşımına yapılan yorumlara verdiği yanıtla dikkat çekti; "Seni alakadar etmez"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2026 - 19:27 Güncelleme: 05.02.2026 - 19:27
        "Sevgilisi nerede?" yorumuna yanıt
        Oyuncu Kerem Bürsin ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu'nun ilişkilerine yönelik olarak sosyal medyada sık sık yorumlar yapılıyor.

        Son olarak Selin Yağcıoğlu, gittiği Tarkan konseriyle ilgili olarak paylaşımda bulundu.

        Selin Yağcıoğlu’nun paylaşımlarının altına bir kullanıcı İspanyolca "Sevgilisi neden yanında değil?" şeklinde yorumda bulundu. Yoruma kayıtsız kalmayan Yağcıoğlu, yine İspanyolca yanıt vererek; "Seni alakadar etmez" yazdı.

        #Selin Yağcıoğlu
