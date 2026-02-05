Selin Yağcıoğlu'ndan, "Sevgilisi nerede?" yorumuna yanıt

Oyuncu Kerem Bürsin ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu'nun ilişkilerine yönelik olarak sosyal medyada sık sık yorumlar yapılıyor.

Son olarak Selin Yağcıoğlu, gittiği Tarkan konseriyle ilgili olarak paylaşımda bulundu.

Selin Yağcıoğlu’nun paylaşımlarının altına bir kullanıcı İspanyolca "Sevgilisi neden yanında değil?" şeklinde yorumda bulundu. Yoruma kayıtsız kalmayan Yağcıoğlu, yine İspanyolca yanıt vererek; "Seni alakadar etmez" yazdı.