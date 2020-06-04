Selülit, kadınların zaman zaman yaşadığı ve görünüm açısından rahatsız eden deride portakal kabuğu gibi duran çukurlardır. Bu yağların birikmesi sonucu oluşan şekil bozukluğu yaratan bir durumdur. Bilimsel çalışmalar selülitin 10 kadından 9 kişide çıktığı yönünde kanıt bildiriyorlar.

Selülitin tek nedeni yağlar değil, genetik olarak bunu taşımış olmak da var. Ayrıca vücudumuzdaki toksinler ve hormonlar da selülit oluşumunu sağlayan nedenler arasında. Ve açıklanan bilgiler ışığında selüliti yok etmenin hiç bir çaresi olmadığı yönünde. Durum böyleyse artışını engellemek daha akla yakın bir gerçek olabilir. Bunun en etkili yolu da beslenme şekli ve sağlıklı tüketim.

Selülite iyi gelen yiyecekler nelerdir?