Sema Aydemir kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Survivor Sema Aydemir evli mi? İnci Taneleri dizisinde viral olan Dilber dansı sosyal medyada trend oldu. Eski milli atlet ve Survivor yarışmacısı Sema Aydemir de bu akıma katıldı. Peki, Sema Aydemir kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Survivor Sema Aydemir evli mi? İşte detaylar...

Survivor'a üç kez katılarak adından söz ettiren ve zaman zaman da polemiklere konu olan Sem Aydemir de trende uydu. İnci Taneleri dizisinde yer alan Dilber'in dansı akımına ünlü atlette katıldı. Bu kapsamda gündeme gelen: "Sema Aydemir kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Survivor Sema Aydemir evli mi?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

SEMA AYDEMİR KİMDİR?

Sema Aydemir Apak, 17 Ağustos 1985 (33 yaşında) tarihinde Bursa'da doğmuştur. 400 metre engelli yarışlarıyla tanınan kısa mesafeci bir atlet olan Aydemir, geçmiş yıllarda da heptatlon branşında boy göstermiştir.

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2012 yılındaki Londra Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında yarışma hakkı elde eden Sema Aydemir, 400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62sn'lik derecesiyle elde etmiştir.

Sema Aydemir, 21 Ocak 2017 tarihinde yayınlanmaya başlayan Survivor yarışmasının ünlüler kadrosunda yarışmıştır.

SEMA AYDEMİR EVLİ Mİ?

Sema Aydemir, 2004 yılındaki Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2016 yılında boşanmıştır. Şu an evli değildir.

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