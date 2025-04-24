Semicenk'ten yeni şarkı

Semicenk, yeni single çalışması 'Bulamazsın’la müzikseverlerle bir kez daha buluştu. Son iki yılda dijital platformlarda en çok dinlenen şarkıcı olan şarkıcı, 'Bulamazsın'la yeni sezona hızlı bir giriş yaptı.

Yeni şarkısının söz ve müziğine kendi imzasını atan genç sanatçı, düzenlemesini Büken'le beraber yaptı.

KLİBİ 3 GÜNDE 2 ÜLKEDE ÇEKİLDİ!

REKLAM

Şarkının klibi Emre Alev yönetmenliğinde Kıbrıs- Kapalı Maraş, Ankara- Nallıhan ve Kız Tepesi Tabiat Anıtı'nda 3 günde çekildi.

Mad Max filmlerine gönderme yapan klipte özel tasarım 3 tekerlekli bir motosiklet kullanıldı. 'Bulamazsın' Hazar Ekşioğlu yapımcılığında, Eva Records etiketiyle 25 Nisan'da tüm dijital platformlarda yerini aldı.