Milli Bilardocu Semih Saygıner transfer olduğu Kore'deki profesyonel ligdeki (PBA) ilk turnuvasında rakiplerini bir bir yenerek şampiyon oldu.

15'er sayılık setler halinde oynanan ve 4 set kazananan galip geldiği maçlarda yarı finali Koreli IS Park'a karşı 4-3 kazanan Saygıner finale çıktı. Semih Saygıner final maçında yine Koreli rakibi SD Lee ile karşılaştı.