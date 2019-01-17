Usta sanatçı Semiha Yankı 1975 yılında 'Seninle Bir Dakika' şarkısıyla Eurovision'a katılmıştı. Yankı, yarışmadaki başarısızlığa rağmen bu şarkısı ve performansıyla efsane olmuştu.

2. Sayfa programına katılan Semiha Yankı, kendi dönemlerinde ceplerinde para olmadan yarıştıklarını, ama bir şekilde bugün de hatırlandıklarını söyledi. Yankı, " Hadise 40 yıl sonra Eurovision'a katılmasıyla hatırlanır mı bilmem" dedi.