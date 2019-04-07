Semiha Yıldırım kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 1975 yılında şu an İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Binali Yıldırım ile dünyaevine giren Semiha Yıldırım, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

SEMİHA YILDIRIM KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1954 yılında Erzincan'ın Refahiye ilçesinde dünyaya gelen Semiha Yıldırım, emekli öğretmen ve Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakan'ı Binali Yıldırım'ın eşidir. Semiha Yıldırım'ın çocukları tarafından yapılan ve Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'na bağışlanan kendi adının verildiği İstanbul, Çekmeköy'de "Öğretmen Semiha Yıldırım İlkokulu" adında bir okul vardır.

Semiha Yıldırım 1954 yılında Erzincan'ın Refahiye ilçesinin Kayı Köyü'nde doğmuştur. İsminin manası ''Cömert kadın'' demektir. İlk ve orta öğreniminin ardından öğretmen okulunu kazanmış ve oradaki eğitimini de tamamladıktan sonra 1972 yılında öğretmen okulundan mezun olarak öğretmenlik mesleğine adım atmıştır. Mesleğe başladığı ilk görev yeri ise memleketi Erzincan'ın Refahiye ilçesi olmuştur. 1993 yılına kadar öğretmenlik görevini sürdüren Yıldırım, Türkiye'nin birçok şehrinde görev yaptıktan sonra 1993 yılında emekliye ayrılmıştır.Emekli olduktan sonra misyonunu gönüllü eğitim projelerindesürdürmüştür. Adını taşıyan bir de ilkokul vardır.

Türkiye Cumhuriyeti 27.Başbakanı Binali Yıldırım ile evlidir ve Erkan Yıldırım, Ahmet Yıldırım ve Büşra Yıldırım adında 3 çocukları vardır.