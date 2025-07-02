Semih’in böbreği, 18'inci yaş gününde Melikesu’ya nakledildi

Sinop'un Ayancık ilçesinde Semih Efe Ö., 11 Haziran'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılan Semih, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı ve 13 Haziran'da beyin ölümü gerçekleşti. Acılı aile, çocuklarının organlarını bağışladı. Semih’in böbreği, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracıyla Ankara'ya getirildi ve 5 yaşından bu yana 'böbrekte protein kaçağı' tedavisi gören Melikesu Köse’ye nakledildi. Melikesu Köse, Bilkent Şehir Hastanesi'nde 18'inci yaş gününde yapılan ve 3 saat süren nakil operasyonunun ardından sağlığına kavuştu.

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Ablası Maşide İpek de (33) aynı hastalık nedeniyle böbrek nakli bekleyen Melikesu Köse, 5 yaşından bu yana hastalıkla mücadele ettiğini ve uzun süredir nakil beklediğini söyledi. Tedavisi nedeniyle açık liseye geçtiğini ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanırken mutlu haberi aldığını söyleyen Melikesu Köse, "Bir anda gece 02.00'de hastaneden aradılar; 'böbrek çıktı; ama sınavı var, gelir misiniz' dediler. Böbrek daha öncelikli olduğu için geldik. Hiç aklımızda yoktu böyle bir şey.

Mucize gibi bir şey oldu. 18’ime girdim, yeni reşit oldum ve yeni bir hayat sunulmuş gibi oldu bana. Nakilden önce günümün yarısından çoğu diyalize gidiyordu. Çok zorluyordu. Sınava hazırlanıyordum ama sınava artık seneye gireceğim. Sağlık çalışanlarını görünce emekleri gerçekten çok büyük. Hemşire olmak istiyorum artık ben. Şifa veriyorlar çünkü onlar. Ablamla da aynı hastalığımız var bizim. O da benden 2 yıl önce başladı diyalize. O da kadavradan nakil sırasına girdi. Ben ameliyat olunca onun da umudu yeşerdi" dedi. "AİLEYİ ZİYARETE GİDECEĞİZ" Fatma Köse ise 3 kızından Maşide ile Melikesu'nun 'protein kaçağı' hastalığı ile mücadele ettiğini belirterek, "Melikesu 5 yaşından beri hep ilaç kullanıyor. Organ nakli haberi gelince ameliyattan önce kızlarım da geldi. Maşide ağlıyor, ben ağlıyorum, ben Melikesu’ya sevinçten ağlıyorum ama Maşide'nin de gözüne bakamıyorum. Çünkü o da bekliyor. İnşallah o yavruma da çıkar organ, o da kurtulur. Çok üzülüyorum. Damadım internette görmüş. Damadım söyledi böbreğin Sinop'tan bir çocuktan geldiğini. Ona da çok üzüldüm, ağladım. Hepimiz Kur’an okuduk o çocuğa. Tanımıyoruz ama Melikesu iyileştikten sonra gitmeyi düşünüyoruz aileye ziyarete, Allah bin kere razı olsun onlardan. Çocuğun mekanı cennet olsun" diye konuştu.

"MUCİZE GİBİ BİR ŞEY OLDU" Melikesu Köse'nin doktoru Prof. Dr. Umut Selda Bayrakçı, Melikesu'ya 18’inci yaş gününde nakil yapıldığını söyleyerek, "Çok güzel bir yaş günü hediyesi oldu. Bizim için çok mutlu bir andı. Çünkü çok zor Türkiye'de kadavradan nakil çıkması. Melike, hem 18’inci yaş gününe giriyordu, hem YKS'ye girecekti. Mucize gibiydi. Organın geldiği yerde de bir burukluk var, kaybedilen bir çocuk hasta. Ama ailesi nasıl bir olgunluğa sahip ki bütün organlarını bağışladılar. Bir anda burukluk bir anda sevinç. Çocukların büyük bir kısmına sadece çocuk böbreği takılabiliyor. Mucize gibi aslında. Melike'ye de böyle bir yaş günü hediyesi verilmiş gibi oldu. Tedavisi çok iyi gidiyor Melike’nin şu an, yakında da taburcu edeceğiz" dedi. "KADAVRADAN YAPILAN NAKİLLERDE GERİDEYİZ" Bilkent Şehir Hastanesi Böbrek Nakli Sorumlu Uzmanı Sedat Taştemur ise Sağlık Bakanlığı verilerine göre yaklaşık 25 bin hastanın kadavradan organ nakli sırasında beklediğini, geçen yıldan beri ise 3 bin 500 nakil gerçekleştiğini; ama 3 bin 100 kişinin de organ nakli listesinde beklerken hayatını kaybettiğini söyledi. Taştemur, "Malesef ülkemiz kadavradan yapılan nakillerde oldukça geride.