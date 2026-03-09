Semiramis Pekkan, oğlu Zoran ve köpeği Tina ile alışveriş sırasında çektiği videoyu YouTube kanalında yayımlamıştı. Tina'nın AVM'de tuvaletini yaptığı iddiası sosyal medyada tartışma yaratmıştı. Pekkan, gelen eleştirilerin ardından konuya açıklık getirdi.

Köpeğinin alışveriş sırasında böyle bir davranışta bulunmayacağını söyleyen Semiramis Pekkan, "Sevgili dostlarım, gündemde olan bu konuyla ilgili açıklamamı daha önce iki ayrı videoda yapmıştım. Yanlış anlaşılmalar olmasın diye o anlardan küçük kesitleri burada da paylaşmak istedim" dedi.

REKLAM

Pekkan, daha sonra açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Annen öyle şey yapar mı? Bir kere Tina yapmaz öyle şey. Pozisyon alıyor o kokuyu duyunca. Alışveriş yaparken de yapmıyor, kapalı yerde hiç yapmaz. Bize nasıl söylendiniz, köpeğinin dışkısını toplamadı diye.

Pekkan'ın açıklaması, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından anlayışla karşılanırken, bazıları eleştirel tutumunu sürdürdü.