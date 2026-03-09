Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Semiramis Pekkan'dan köpeği Tina'nın AVM'de tuvaletini yaptı iddiasına yanıt

        Semiramis Pekkan'dan köpeğinin AVM'de tuvaletini yaptığı iddiasına yanıt

        Semiramis Pekkan, köpeği Tina'nın AVM'de tuvaletini yaptığı yönündeki iddiaya yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2026 - 11:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        O iddiaya açıklık getirdi
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Semiramis Pekkan, oğlu Zoran ve köpeği Tina ile alışveriş sırasında çektiği videoyu YouTube kanalında yayımlamıştı. Tina'nın AVM'de tuvaletini yaptığı iddiası sosyal medyada tartışma yaratmıştı. Pekkan, gelen eleştirilerin ardından konuya açıklık getirdi.

        Köpeğinin alışveriş sırasında böyle bir davranışta bulunmayacağını söyleyen Semiramis Pekkan, "Sevgili dostlarım, gündemde olan bu konuyla ilgili açıklamamı daha önce iki ayrı videoda yapmıştım. Yanlış anlaşılmalar olmasın diye o anlardan küçük kesitleri burada da paylaşmak istedim" dedi.

        REKLAM

        Pekkan, daha sonra açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Annen öyle şey yapar mı? Bir kere Tina yapmaz öyle şey. Pozisyon alıyor o kokuyu duyunca. Alışveriş yaparken de yapmıyor, kapalı yerde hiç yapmaz. Bize nasıl söylendiniz, köpeğinin dışkısını toplamadı diye.

        Pekkan'ın açıklaması, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından anlayışla karşılanırken, bazıları eleştirel tutumunu sürdürdü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul - Tophane Çeşmesi'ne ateş yakarak zarar veren şüpheli kamerada: Tarihi eser olduğunu bilmiyordum

        BEYOĞLU'nda I. Mahmud tarafından 1732 yılında yaptırılan ve İstanbul'un en büyük üçüncü çeşmesi olarak bilinen Tophane Çeşmesi, O.G.Y.'nin (61) gece yaktığı ateş nedeniyle zarar gördü. (DHA)

        #Semiramis Pekkan
        #tina
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        İstanbul'da hava kirliliğinde yüzde 9'luk artış!
        İstanbul'da hava kirliliğinde yüzde 9'luk artış!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları