Semiramis Pekkan, Nebahat Çehre ile küs oldukları yönündeki iddialarını yalanladı

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Semiramis Pekkan, Nişantaşı'nda görüntülendi. Pekkan, geçtiğimiz aylarda bir kozmetik markasının reklamında Nebahat Çehre ile birlikte rol almıştı. Reklam kampanyası için Ajda Pekkan’a teklif gittiği ancak rolü Çehre’nin aldığı iddiaları gündeme gelmişti.

Bu durumun ardından Semiramis Pekkan ile Nebahat Çehre’nin küs olduğu ve sette konuşmadıkları öne sürülmüştü. Pekkan, bu iddialara yanıt vererek; "Öyle bir şeyden haberim yok. Küs değiliz" diyerek konuya açıklık getirdi.