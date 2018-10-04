Sen Anlat Karadeniz 24. bölümü ile geçtiğimiz akşam yani 3 Ekim Çarşamba günü ekrana geldi. Heyecanın ve duygu yoğunluğunun eksik olmadığı son bölümün ardından gözler Sen Anlat Karadeniz 25. bölüme çevrildi. Peki; Sen Anlat Karadeniz 25. bölümde neler yaşanacak? İşte önümüzdeki bölümle ilgili ipuçlarını içeren Sen Anlat Karadeniz 25. bölüm fragmanı...

SEN ANLAT KARADENİZ 24. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Mustafa, Tahir'e doğrulttuğu silahı ateşlerken Asiye'nin yanı başında olduğundan habersizdir. Bir yandan kardeşi için ağlarken bir yandan Asiye'nin kanında zehir dolaştığını öğrenen Mustafa, yaralı bacağıyla Asiye'yi o uçurumdan nasıl indirecek? Tahir'in öldüğünü düşünen Nefes gözünü karartıp tetiği çekerken kendi sonunu da mı hazırlıyor? Vedat tüm suçlarından aklanıp Kalelilerin karşısına çıkıyor. Ailesini koruyamadığı için kendisine kızan Mustafa, Vedat'ın cezasını kesmeye kararlı. Tahir, Mustafa'yı durdurabilecek mi? Gözler 25. bölümde...

SEN ANLAT KARADENİZ 25. BÖLÜM FRAGMANI

Sen Anlat Karadeniz 25. bölüm fragmanı, son bölümün hemen ardından ekrana geldi.

İşte Sen Anlat Karadeniz 25. bölüm fragmanı:

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