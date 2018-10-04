Sen Anlat Karadeniz 25. yeni bölüm fragmanı büyük merak uyandırdı. Sen Anlat Karadeniz'de Tahir, Vedat'ı kaçırarak dövüyor. Fragmanda Saniye, Nefes'i "bana evlat acısı yaşattın, dilerim yüce Rabbi sana da evlat acısı yaşatır" diyerek evden kovuyor? Tahir'e de kelepçe takılıyor. Tahir, Vedat'ı öldürdü mü?

SEN ANLAT KARADENİZ 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ 24. SON BÖLÜM ÖZETİ

Nefes tetiği çekiyor!

Mustafa, Tahir'e doğrulttuğu silahı ateşlerken Asiye'nin yanı başında olduğundan habersizdir. Bir yandan kardeşi için ağlarken bir yandan Asiye'nin kanında zehir dolaştığını öğrenen Mustafa, yaralı bacağıyla Asiye'yi o uçurumdan nasıl indirecek? Tahir'in öldüğünü düşünen Nefes gözünü karartıp tetiği çekerken kendi sonunu da mı hazırlıyor? Vedat tüm suçlarından aklanıp Kalelilerin karşısına çıkıyor. Ailesini koruyamadığı için kendisine kızan Mustafa, Vedat'ın cezasını kesmeye kararlı. Tahir, Mustafa'yı durdurabilecek mi?

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