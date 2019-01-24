Sen Anlat Karadeniz 38. yeni bölüm fragman yayınlandı. Heyecan dolu son bölümün ardından dizinin sevenleri "yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı" sorusunun cevabını internette merakla aratılyordu. İşte, Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı...

SEN ANLAT KARADENİZ 38. BÖLÜM FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ 37. BÖLÜM ÖZETİ

Vedat kötülüğe doymuyor

Nefes'i hapse gönderen Vedat, Yiğit'i kaçırır. Tahir, Yiğit'i kurtarmak için harekete geçerken Saniye ölümle burun burunadır. Herkes Vedat'ı ararken Vedat Fikret'in elindedir. Vedat'la hesaplaşma günü gelen Fikret, Vedat'a hayatını değiştirecek bir gerçeği açıklar. Fikret'in sırrı ne? Kadınlar hapis hayatına alışmaya çalışırken arkalarında onlara destek olan kocaman bir aile var. Sevdiklerine kavuşma ümidine tutunan kadınlar bu sınavı da geçmeye kararlılar.