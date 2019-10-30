Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu'nun paylaştığı dizinin 62. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Yayınlandığı ilk günden tüm dikkatleri üstüne çeken Sen Anlat Karadeniz 13 Kasım'da final yapacağı konuşuluyor. Yeni bölümde Murat, İstanbul'da başını tahmin ettiğinden de büyük bir belaya sokmuştur ve kurtulmak için Trabzon'a doğru yola çıkar. Atlattığını sandığı bu bela Kaleli Ailesi'nin ocağına bir ateş gibi düşecektir. Dizisinin küçük yıldızı Demir Birinci sosyal medya hesabından yaptığı setten paylaşımla dizinin final yapacağını doğrulamış oldu. İşte 62. yeni bölüm fragmanları...

Murat, İstanbul'da başını tahmin ettiğinden de büyük bir belaya sokmuştur ve kurtulmak için Trabzon'a doğru yola çıkar. Atlattığını sandığı bu bela Kaleli Ailesi'nin ocağına bir ateş gibi düşecektir. Hazan beklenmedik bir hareketle bavulunu alarak, Tarık ve Genco'nun yaşadığı Tamar'ların evine yerleşir. Hazan'ın gelişi ile Melek ve Nilüfer akıllarından bile geçmeyen bir oyunun farkına varırlar. Nikah hazırlıkları tamamlanan Tarık ve Mercan ise artık herkesten gizli baş başa buluşmak için fırsat kollar hale gelmiştir.

SEN ANLAT KARADENİZ 62. BÖLÜM 1. FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ 62. BÖLÜM 2. FRAGMANI