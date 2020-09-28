Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Selin ve Ferit’in evlilik masasına oturuyor. Serkan ise Eda'nın eğitimine İtalya'da devam edeceğini söylüyor. Sen Çal Kapımı 12. bölüm 2. fragmanı sizlerle...

SEN ÇAL KAPIMI 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANLARI

SEN ÇAL KAPIMI 11. SON BÖLÜM

Selin, Serkan’a “Seninle olabilmem için en ufak bir umut varsa Ferit’i terk ederim” der ve Eda duyar. Eda, Serkan’ın evet diyeceğine emindir. Serkan ise Eda’nın onu istemediğinden.

Eda, Serkan’dan bir an önce uzaklaşmaya, hayatını yeniden kurmaya karar verir. Burs başvurularına yeniden başlar.