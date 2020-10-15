Sen Çal Kapımı 14. son bölümünde; Serkan ise ailesinin, Eda’nın ailesiyle olan bağlantısını öğrenir. “Bu benim sorumluluğum, hiçbir şey beni Eda’dan ayıramaz” der ve ailesine karşı çıkar.

SEN ÇAL KAPIMI 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI



Eda’ya daha çok bağlanıp, işi erteleyip Eda’yla baş başa bir gün geçirmek ister.

Eda ile aşklarını yaşarken, ofiste Serkan’ın yokluğunda programlar aksar, Leyla telefon trafiğinden çıldırır, ofistekiler panik haldedir.

Efe’nin bu ortamda Selin’e yardım etmesi ve işleri düzene sokmak istemesi Serkan’ı çıldırtır.