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Sen Çal Kapımı 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı 26 son bölüm

Sen Çal kapımı 26. son bölüm ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Sen Çal kapımı dizisi yeni bölümleri ile Cumartesi akşamları ekrana geliyor. Başrollerinde Hande Erçel, Kerem Bürsin, Bige Önal, Neslihan Yeldan ve Anıl İlter'in yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Sen Çal Kapımı 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Çal Kapımı 26. son bölüm özeti...

Sen Çal Kapımı 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı 26 son bölüm

Sen Çal Kapımı 26. son bölümde; Seymen, Eda’yı elde etmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır. Semiha Hanım ve şirkette gizlice onunla işbirliği yapan Balca kendisine yardımcı olmaya çalışır. Sen Çal Kapımı 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Çal Kapımı 26. son bölüm özeti...

SEN ÇAL KAPIMI 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

SEN ÇAL KAPIMI 26. SON BÖLÜM ÖZETİ

Bir yanda Seymen’in kötü niyetinin farkında olmayan Eda, diğer yanda Balca’nın kötü niyetinin farkında olmayan Serkan hata yapmaya ne kadar açık olduklarının farkında değillerdir. Birbirlerinin kalbini kıracak ve istemeden de olsa kıskandıracak hamleler yapmaya başlarlar.

Ayfer ve Aydan; Şef Alexander ile yakınlaşmak için artık birbirlerini atlatmaya çalışarak çabalamaktadır. Kendisi için yapılan rekabetin farkında olmayan Alexander ise iki hoş hanıma da eşit mesafede olmayı sürdürür. Engin Pırıl evliliğinde ise Pırıl’ın babası sorun çıkaracak gibidir.

Serkan ve Eda arasındaki gerilim sonunda ikisinin de beklemediği bir anda büyük bir patlamaya yol açar. Bir kıvılcım aralarındaki gerilimin alev almasını sağlamıştır. Bundan sonra olacaklar ise hayatlarının hiç ummadıkları bir noktaya savrulmasına neden olur.

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