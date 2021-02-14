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Sen Çal Kapımı 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı 31. son bölüm

Sen Çal kapımı 31. son bölüm ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Sen Çal kapımı dizisi yeni bölümleri ile Cumartesi akşamları ekrana geliyor. Başrollerinde Hande Erçel, Kerem Bürsin, Bige Önal, Neslihan Yeldan ve Anıl İlter'in yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Sen Çal Kapımı 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Çal Kapımı 31. son bölüm özeti...

Sen Çal Kapımı 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı 31. son bölüm

Sen Çal Kapımı 31. son bölümde; Eda’nın beklenmedik evlilik açıklaması herkesi şoke eder. Herkes çok sevinir. Selin de memnundur bu durumdan. Eda için artık oyun başlamıştır. Ne olursa olsun Serkan’ı yeniden kendisine âşık edecektir. Serkan her şeyden habersiz yoluna devam ederken, Eda da amacına adım adım ilerler. Fakat Eda hiç beklemediği bir sürpriz ile karşılaşır. Bakalım bu sürpriz Eda’nın oyununu nasıl etkileyecektir? Sen Çal Kapımı 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Çal Kapımı 31. son bölüm özeti...

SEN ÇAL KAPIMI 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI 31. SON BÖLÜM ÖZETİ

Serkan’ın açıklaması herkes için büyük bir şok olmuştur, özellikle Eda için… Aylardır aşkına tutunan Eda bu gelişme karşısında kararını tekrar gözden geçirir. Eda’nın en fazla desteğe ihtiyacı duyduğu bu günlerde Deniz yine yanında olacaktır.

Serkan hatırlamadığı o bir yılda olup bitenleri anlamlandırmaya çalışırken Eda’yı da merak etmeye başlayacaktır.

Ayfer ve Alex ilişkilerini açıklama konusunda kararsızdır.

Selin’in gelişi sadece Eda’yı değil Ceren’i de huzursuz etmiştir. Melo arkadaşlarına destek olmak için elinden geleni yapar ama bu çabasının yetersiz kaldığı durumlar olacaktır.

Bütün bu olayların sonucunda Eda’nın yalnızca Serkan’la değil arkadaşlarıyla olan ilişkisi de ciddi bir sınav geçirecektir.

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