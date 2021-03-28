Sen Çal Kapımı dizisinde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam da oldukça çarpıcı anların yaşandığı Sen Çal Kapımı'nda gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi...

SEN ÇAL KAPIMI 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sen Çal Kapımı 38. yeni fragmanı yayınlanır yayınlanmaz habermizde yer alacak...

SEN ÇAL KAPIMI 37. SON BÖLÜM ÖZETİ

Eda, Selin’in hamilelik haberinden sonra Serkan’dan uzaklaşmaya karar verir. Serkan ise, Eda’nın bu tavrı karşısında şoke olur ama Eda’nın kafa karışıklığına rağmen aşklarına tutunmaya çalışır.

Bu sefer Eda için savaşacak olan Serkan’dır. Eda ise, Selin’in gerçekten hamile olup olmadığının peşine düşer. Selin gerçekten hamile mi? Yoksa her şey bir oyun mu?