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Sen Çal Kapımı 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 38. son bölüm

Sen Çal kapımı 38. son bölüm ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Sen Çal kapımı dizisi yeni bölümleri ile Cumartesi akşamları ekrana geliyor. Başrollerinde Hande Erçel, Kerem Bürsin, Bige Önal, Neslihan Yeldan ve Anıl İlter'in yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Sen Çal Kapımı 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 38. son bölüm özeti...

Sen Çal Kapımı 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 38. son bölüm

Sen Çal Kapımı 38. son bölümde; Eda ve Serkan havaalanında karşılaşırlar ama hiç umulmadık bir şekilde... Serkan’ın rahatsızlığı Eda’yı derinden etkilemiştir ve zor bir karar vermek zorundadır. Diğer taraftan Selin vazgeçmemeye kararlıdır. Sen Çal Kapımı 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 38. son bölüm

SEN ÇAL KAPIMI 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SEN ÇAL KAPIMI 38. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yaşadığı rahatsızlık ve sonrasında gelişen olaylar Serkan’ı hayatıyla ilgili radikal kararlar almaya iter. Serkan’ın yeni kararları herkesi şaşkına çevirmiştir. Eda ve Serkan aşklarına yeni bir başlangıç yapmak için aradıkları fırsatı bulabilecekler mi?

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