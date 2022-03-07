ASLI ENVER KİMDİR?

Aslı Enver 10 Mayıs 1984 yılında İngiltere Londra’da dünyaya geldi. Babası Kıbrıslı bir Türk olan Aslı enver 3 kardeştir. 12 yaşına kadar İngiltere’de yaşayan Aslı Enver ailesi ile birlikte İstanbul’a yerleşmiştir. Liseyi Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nde okuyan genç oyuncu daha sonra Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümüne devam etmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır.

Kariyerinin henüz başlarındayken 2002 yılında TRT’de yayınlanan bir sit-com’da küçük bir rol almış ardından “Ayna” adlı kısa filmde oynamıştır. 2007 yılında yayınlanan, İbrahim Kendirci, Dağhan Külegeç, Pelin Karahan ve Sarp Apak gibi oyuncularla başrolü paylaşan Aslı Enver “Mine” karakteriyle hafızalara kazınmıştır.

Aslı Enver 2012 yılında kendisi gibi oyuncu olan Birkan Sokullu ile evlenmiş ve 2015 yılında boşanmıştır. Star TV’de yayınlanan ve başrolünü Özcan Deniz ile paylaştığı İstanbullu Gelin dizisinde Süreyya Boran karakterine hayat veren Aslı Enver, 1.68 metre boyunda, 55 kilo ve Boğa burcudur.