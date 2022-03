KAAN URGANCIOĞLU KİMDİR?

8 Mayıs 1981 tarihinde Aydın'da dünyaya gelen Kaan Urgancıoğlu'nun baba tarafı İzmir, Tireli, anne tarafı Arap ve Arnavut kökenlidir. Ortaokulu İzmir Özel Türk Koleji'nde, liseyi ise Özel İzmir Amerikan Koleji'nde bitiren Kaan Urgancıoğlu, Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa bölümünden mezun olmuştur.

Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama bölümünde yüksek lisans yapan Urgancıoğlu, New York'taki Stella Adler Studio of Acting'de oyunculuk eğitimi almıştır. Çetin Sarıkartal'la tanıştıktan sonra oyunculukla ilgili temeli oluşmaya başlayan başarılı oyuncu, kariyerine 'Karaoğlan' ve 'Kampüsistan' dizilerinde başrol oynayarak başlamıştır.