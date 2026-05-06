Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Senatör Sanders: Trump 'bitmeyen savaşlar' başlattı | Dış Haberler

        Senatör Sanders: Trump 'bitmeyen savaşlar' başlattı

        ABD'nin en önde gelen siyasetçilerinden Senatör Bernie Sanders, ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'ya eleştirilerini devam ettirerek bu ikiliyi, 'bitmeyen savaş başlatmakla' suçladı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 09:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sanders: Trump 'bitmeyen savaşlar' başlattı

        ABD'li Senatör Bernie Sanders; İran, Lübnan ve Körfez ülkelerindeki can kayıplarına dikkati çekerek ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "bitmek bilmeyen savaşlar" yürütüyor olmalarıyla eleştirdi.

        Demokratlara yakın Bağımsız Vermont Senatörü Sanders, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İran'da 3 bin 375 kişinin öldüğünü, 26 bin 500 kişinin yaralandığını belirtti.

        Lübnan'da ise 2 bin 702 kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 bin 311 kişinin yaralandığını ifade eden Sanders, Körfez ülkelerinde 28 kişinin öldüğünü ve 289'dan fazla kişinin yaralandığını kaydetti.

        İsrail'de 26 kişinin öldüğünü ve 7 bin 791 kişinin yaralandığını aktaran Sanders, ABD'nin 13 askerinin yaşamını yitirdiğini ve 381 askerinin yaralandığını ifade etti.

        "Savaş için her zaman para var, eğitim ve barınma için yok" diyen Sanders, "Trump ve Netanyahu'nun bitmek bilmeyen savaşları, artık yeter." değerlendirmesini yaptı. Senatörün bu açıklaması, Trump'ın seçim kampanyasında birçok kez öne çıkardığı ancak Başkanlık döneminde uygulamadığı, "End Endless War" (Bitmeyen Savaşları Bitir) politikasına da bir gönderme.

        Sanders, ABD'nin İsrail'e silah satışını durdurmak için gösterdiği çabalarla da öne çıkıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sakarya'da sağanak su baskınlarına neden oldu

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Mahalledeki bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katları ile tarım arazileri su altında kaldı, okul ve cami bahçesinde su birikintisi oluştu (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Özgürlük Projesi durduruldu
        Trump: Özgürlük Projesi durduruldu
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        İşçilik maliyetindeki vergi yükü arttı
        İşçilik maliyetindeki vergi yükü arttı
        Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal!
        Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        "Ucuz kurtuldum"
        "Ucuz kurtuldum"
        Dilara'yı yüksek sesli müzik kavgasında katletmişti... İşte istenen ceza!
        Dilara'yı yüksek sesli müzik kavgasında katletmişti... İşte istenen ceza!
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Akaryakıt istasyonunda kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Akaryakıt istasyonunda kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        5 bölgede sağanak, sıcaklıklar ise artıyor
        5 bölgede sağanak, sıcaklıklar ise artıyor
        "Taraftar bırakmamı istiyorsa bırakırım!"
        "Taraftar bırakmamı istiyorsa bırakırım!"
        Milli Savunma Bakanlığı, YILDIRIMHAN'ı tanıttı
        Milli Savunma Bakanlığı, YILDIRIMHAN'ı tanıttı
        Kupada ilk finalist Konyaspor!
        Kupada ilk finalist Konyaspor!
        Eski dosyalar açıldı! Kaza değil cinayet çıktı
        Eski dosyalar açıldı! Kaza değil cinayet çıktı
        R.Madrid'de büyük kriz!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        Zaniolo'dan G.Saray ve transfer kararı!
        Zaniolo'dan G.Saray ve transfer kararı!
        Hakan Safi başkan adaylığını açıkladı!
        Hakan Safi başkan adaylığını açıkladı!
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"