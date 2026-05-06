Senatör Sanders: Trump 'bitmeyen savaşlar' başlattı

ABD'li Senatör Bernie Sanders; İran, Lübnan ve Körfez ülkelerindeki can kayıplarına dikkati çekerek ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "bitmek bilmeyen savaşlar" yürütüyor olmalarıyla eleştirdi.

Demokratlara yakın Bağımsız Vermont Senatörü Sanders, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İran'da 3 bin 375 kişinin öldüğünü, 26 bin 500 kişinin yaralandığını belirtti.

Lübnan'da ise 2 bin 702 kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 bin 311 kişinin yaralandığını ifade eden Sanders, Körfez ülkelerinde 28 kişinin öldüğünü ve 289'dan fazla kişinin yaralandığını kaydetti.

İsrail'de 26 kişinin öldüğünü ve 7 bin 791 kişinin yaralandığını aktaran Sanders, ABD'nin 13 askerinin yaşamını yitirdiğini ve 381 askerinin yaralandığını ifade etti.

"Savaş için her zaman para var, eğitim ve barınma için yok" diyen Sanders, "Trump ve Netanyahu'nun bitmek bilmeyen savaşları, artık yeter." değerlendirmesini yaptı. Senatörün bu açıklaması, Trump'ın seçim kampanyasında birçok kez öne çıkardığı ancak Başkanlık döneminde uygulamadığı, "End Endless War" (Bitmeyen Savaşları Bitir) politikasına da bir gönderme.

Sanders, ABD'nin İsrail'e silah satışını durdurmak için gösterdiği çabalarla da öne çıkıyor.