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Senden Daha Güzel dizisi konusu ve oyuncuları: Senden Daha Güzel ne zaman yayınlanacak?

Senden Daha Güzel adlı romantik komedi türündeki dizi ekran hayatına başlamak için gün sayıyor. FOX TV ekranlarında yayınlanacak Senden Daha Güzel dizisi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Dizinin başrolünde Baht Oyunu dizisinde Aytaç Şaşmaz ile rol alan Cemre Baysel ve Burak Çelik yer alıyor. İşte, Senden Daha Güzel dizisi oyuncu kadrosu ve konusu...

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  • 01
    Senden Daha Güzel dizisi konusu ve oyuncuları: Senden Daha Güzel ne zaman yayınlanacak, konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekiliyor?

    FOX TV ekranlarının yeni yaz dizisi Senden Daha Güzel çok yakında seyircisiyle buluşacak. Cemre Baysal ile Burak Çelik'in başrolünü paylaştığı Senden Daha Güzel dizisi konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. Gold Film imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Deniz Koloş oturuyor. Dizinin tanıtımını beğenen vatandaşlar "Senden Daha Güzel ne zaman yayınlanacak, konusu ne, oyuncular kimler?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, dizinin oyuncu kadrosu ve konusu...
  • 02
    Senden Daha Güzel dizisi konusu ve oyuncuları: Senden Daha Güzel ne zaman yayınlanacak, konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekiliyor?

    SENDEN DAHA GÜZEL DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Başrolünü Cemre Baysel ve Burak Çelik'in paylaştığı Senden Daha Güzel dizisi 7 Haziran Salı günü yayın hayatına başlıyor.
  • 03
    Senden Daha Güzel dizisi konusu ve oyuncuları: Senden Daha Güzel ne zaman yayınlanacak, konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekiliyor?

    SENDEN DAHA GÜZEL NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun kaleme aldığı dizinin İstanbul ve Antep'te çekilmesi bekleniyor.
  • 04
    Senden Daha Güzel dizisi konusu ve oyuncuları: Senden Daha Güzel ne zaman yayınlanacak, konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekiliyor?

    SENDEN DAHA GÜZEL DİZİSİ KONUSU NEDİR?

    Senden Daha Güzel dizisi, Antepli bir kadın doktor ile İstanbullu ünlü bir estetik cerrahın yollarının kesişmesini konu ediniyor. İkilinin arasında yaşanan komediyle karışık romantik anlar ekrana getirilecek. Cemre Baysel, Antepli doktoru canlandırırken, Burak Çelik ise ünlü estetik cerrah karakterine hayat verecek.
  • 05
    Senden Daha Güzel dizisi konusu ve oyuncuları: Senden Daha Güzel ne zaman yayınlanacak, konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekiliyor?

    SENDEN DAHA GÜZEL DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

    Cemre Baysel

    Burak Çelik

    Cem Kurtoğlu

    Ebru Cündübeyoğlu

    Sevinç Erbulak

    Berat Yenilmez

    Ozan Kaya Oktu

    Beril Kolcu

    Merve Şen

    Bahar Süer

    Yunus Eski

    Tuğçe Kumral

    Anıl Çelik

    Mehmet Cihan Ercan

    Aziz Caner İnan

    Sena Çakır

    Gözde Kaya

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