        Haberler Spor Futbol Senegal: 3 - Sudan: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Senegal: 3 - Sudan: 1 | MAÇ SONUCU

        35. Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal, Sudan'ı 3-1 yenerek çeyrek finale çıktı. Karşılaşmanın 6. dakikasında 1-0 geriye düşen Senegal'e çeyrek finali getiren golleri Pape Gueye (2) ve İbrahim Mbaye attı.

        Giriş: 03.01.2026 - 22:00 Güncelleme: 03.01.2026 - 22:00
        Senegal, 35. Afrika Uluslar Kupası'nda Sudan'ı 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

        Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın son 16 turu maçında, Senegal ile Sudan karşı karşıya geldi.

        Sudan, 6. dakikada Amar Abdallah'ın golüyle öne geçerken Senegal, 29 ve 45+3'te Pape Gueye'nin golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Senegal, maçın 77. dakikasında İbrahim Mbaye'nin golüyle 3-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

        Bu sonuçla, Galatasaray'dan Ismail Jakobs ve Samsunspor'dan Cherif Ndiaye'nin de kadrosunda yer aldığı Senegal, Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

        Jakobs maça ilk 11'de başlarken 53. dakikada oyundan çıktı. Cherif Ndiaye ise maçta süre almadı.

