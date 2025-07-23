Senegal telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Senegal'de hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Dünya genelinde ülkelerle yapılan iletişim, ticaret ve dijital bağlantılar belirli kodlar üzerinden yürütülür. Senegal de bu sistem içinde kendine ait bilgileriyle ve kodlarıyla var olmuştur. Bu sayede kurumsal işlemler çok daha etkili ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. Senegal plaka kodu, alan adı uzantısı ve benzeri bilgiler için yazının devamını okuyun…

SENEGAL TELEFON KODU

Senegal telefon kodu konusunda bilgi toplamak istiyor olabilirsiniz. Bu kod, birçok kişi tarafından +221 olarak bilinir. Yani yurt dışından yapacağınız aramalarda ilgili numaranın başına bu kodu koymanız gerekir. Bu sayede yaptığınız çağrılar ilgili kişiye doğrudan aktarılır. Senegal’i aramak için +221 kodunun kullanılması gerekir. Bu sayede Senegal’e doğru şekilde yönlendirilebilir ve konuşmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

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SENEGAL PARA BİRİMİ

Senegal para birimi Batı Afrika CFA Frangı olarak bilinir. Ülkeler için para birimleri son derece önemlidir. Bu birimin kısaltılması ise XOF’tur. Çeşitli Batı Afrika ülkelerinde ortak bir şekilde kullanılan paradır. Senegal’e ait banknotlar ise çoğunlukla 1.000 ve 10.000 XOF arasında değişir. Senegal ülkesine ait madeni paralar ise 1 ila 500 XOF aralığındadır.