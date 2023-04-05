Sanat hayatına İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda sahneye çıkarak başladı. Babası gibi sinema sanatçısı olmak istemeyen Şener Şen, kendisini tiyatro oyunculuğuna adadı.



Ancak tiyatrodan elde ettiği kazanç yetmediği için sinemaya girmek zorunda kaldı. Dublajdan tanıdığı yönetmenlere, “Figüran olarak beni de çağırın ama bir şartım var; yevmiyemi o gün alayım” dedi.