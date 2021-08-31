DHA

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 4´üncü maçında yarın Karadağ'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri´nde düzenlenen basın toplantısında A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve milli futbolcu Mert Müldür açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalarına 30 Ağustos Zafer Bayramı´nı kutlayarak başladı. Güneş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Güzel bir ülke bıraktılar, biz huzur içerisinde yaşayabiliyoruz. İnşallah biz de gelecek nesillere güzel bir Türkiye bırakırız. Bu topraklar hepimizin, birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Biz de kendi işimizi yaparak olumlu katkılar yapmak istiyoruz. Zaman zaman başarılı, başarısız dönemler geçirdik. Bir Avrupa Şampiyonası geçirdik. Bizim için Avrupa Şampiyonası katılmak ve Dünya Kupası´na katılmak hedefler arasındaydı. Maçlarımız yarın başlayacak. 3 maçımız var. İlk 3 maç da zordu ama 7 puan çıkardık. 9 puan kazanabilirdik ama elimizden kaçırdık. Tekrar bu 3 maçta da hedef 9 puan. Lider olarak girdiğimiz bu dönemden lider olarak çıkmak istiyoruz. Taraftarın yanımızda olacağı bir maç olacak. Onların sıcak coşkulu, olağanüstü desteğine ihtiyacımız var. Aynı duyguları paylaşıyoruz. Tek vücut, tek nefes olup, heyecanla maçı kazanmak için var olacağız. Birlikte çok işi başardık, yarın da öyle olacağını düşünüyorum. Kadromuzda olamayacak oyuncular var. Çağırdığımız ama bizim dışındaki şartlarla gelemeyen oyuncular bunlar. Ozan Kabak, Ozan Tufan, Çağlar ve Halil İbrahim. Dün takımında sakat gelen Halil vardı, onu da kadrodan çıkardık. Stoperlerin olmaması sebebiyle de Alpaslan´ı dahil ettik. Şu an durumumuz bu. Oyun olarak da sonuç olarak da olumlu bakıyorum. Takımın heyecanını biliyorum: Yeteneğini biliyorum. Başarıyı başarısızlığı gören bir grubumuz var. Her şey daha iyi olacak yola çıkan genç bir kadro olarak. Dünya Kupası´na katılım sağlarsak, uzun yıllar tecrübeli şekilde yarışmalarda olacak bu kadro. Kalitemiz, inancımız, enerjimiz var. Akıllı, sabırlı oynamak zorundayız. Rakibimizin fizik durumu iyi. İyi pas yapabilen bir takım. Yurt dışında olan oyuncularına baktığımız zaman yetenekli oyuncuları var. Kendi oyunumuzu oynamak durumundayız. İyi bir hikaye yazmak için lider olduğumuz bu guruptan lider bitirip, birinci çıkmak her zaman lehimize olacaktır. İlk 3 maçı unutarak, başarıyı, başarısızlığı unutarak, yeni bir heyecanla yarına hazırlanacağız. Bugüne kadar bize destek veren yönetim, başkanımız, tüm taraftarlara, Türk halkına teşekkür ediyorum. Türkiye´nin Katar´da olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"İNGİLTERE´NİN UYGULAMASI DOĞRU BULMADIĞIMIZ, TARTIŞILMASI GEREKEN BİR KONU"

İngiltere oynayan oyuncuların karantina uygulaması sebebiyle Türkiye´ye gelişine izin verilmemesini değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Hukuki olarak takip ediliyor. Doğru bulmadığımız, tartışmaya açılması gereken bir konu. Milli maçların tarihlerinin buna göre düzenlenmesi gerekiyor. Pandeminin verdiği birçok sorunun, futbolu nasıl etkilediğini görüyoruz. Burada ayrımcılık oluyor tabi. Ülkelerin kararlarına bağlı. Bizim için böyle bir sıkıntı var, burada sıkıntı yaşıyoruz. Transferlerin sürmesi de bunu etkiliyor. Olmuş, bitmiştir. Biz gelen oyuncularımızla en iyisini yapacağımızı düşünüyoruz. Gelemeyen oyuncular değerli oyuncular ama elimizde de değerli oyuncular var. Ülkemizde de diğer ülkelerde de futbol organizasyonu yapılırken her şeyin düşünülmesi lazım. Sonraki maçlar için de ben yazıyı yazdım, gelirler büyük ihtimalle. Ben 3 maç için çağırdım, 15 gün önce çağırdım oyuncularımı. Hukuki boyutları takip ediliyor. Ben bu maçta da bekliyordum ama diğer maçlarda da aynı yazı geçerli. Yarın da başka bir şey bulurlar mı bilmiyorum" açıklamasında bulundu.

"KULÜP MUHATABIMIZ BİLE BELLİ DEĞİL"

Dorukhan Toköz´e ilişkin daha önce yaptığı "Aklı transferde" açıklamasının sorulması üzerine ise Güneş, "Benim alanım belli; Milli Takım. Yarınki müsabaka çok önemli. Oyuncularla alakalı tartışma açmayı doğru bulmuyorum. Dorukhan benim sevdiğim bir oyuncu. Hala toparlayamadı. Transferin geç yapılmasının sıkıntısı. Transfer tabii ki oyuncuyu etkiler. Hakan da yaptı, Ozan da yaptı. Ben bunlardan mutluluk duyarım. Zamanlamayı da iyi bilmek lazım. Bir yerden kaybınız olur ama her yerden kaybınız olmasın. Şimdi Ozan´dan bahsedeyim örnek olsun diye. Ozan için biz Schalke´ye başvuru yaptık, benim oyuncum değil diyor. Transfer bugüne kalınca öyle oluyor. Ozan Tufan da aynı şekilde. Kulüp muhatabımız belli değil. Oyuncu kulübündeki şarlata göre bırakıp gelse mi gelmesi diye mi düşünürünüz. Rest çekme ben gidiyorum dese, kulübü kurallarıma uymadın dese futbol hayatı belki bitecek. Tartışılması gereken konular bunlar. Düşün Messi´yi çağırsa Arjantin, son anda başka takıma gitse kulübe mi gitmesi lazım milli takıma mı? Ait olduğunuz bir işyeri var bir de milli takım var. Milli takım her şeyin üstünde diyoruz ama bazen her şeyin üstüne çıkmıyor milli takım. Transfer önemlidir, bunu iyi yönetmek lazım. Sık sık kulüp değiştiren oyuncuların bu sıkıntıları var. En çok kazanan menajerler oluyor" dedi.

"ELİMİZDE BAŞARILI OYUNCULARIMIZ VAR"

Oyuncuların takıma katılamamasının sıkıntı yaratıp yaratmayacağı ile ilgili bir soruya ise Güneş, "Şu an çıkacak 11´miz var. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Elimizde başarılı oyuncularımız var. Yarın oynayacak oyuncular da daha önce gördüğünüz oyuncular. Stoper olarak bakarsak Ozan ile Çağlar stoper olarak düşünüyorsunuz ama Alpaslan´ı alma sebebim bu yönde oldu hatta sağ bek oynayabilecek bir oyuncu. Son müsabakasını canlı seyrettim beğendim, iyi de oynadı, umarım katkı yapar. Halil İbrahim genç bir arkadaşımız o da oynamıyor, başkasını alabiliriz ama Burak var, Kenan var, Enes var... Bunlar oynayabilecek oyuncular. İki üç oyuncunuz Allah korusun bir şey olursa o zaman tabi riskler artabilir" cevabını verdi.

"SALİH ÇAĞRILDIĞINA GÖRE DÜŞÜNÜLEN BİR OYUNCU"

Salih Uçan hakkında ise Şenol Güneş, "Salih yetenekli bir oyuncu. Alanya´da da takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Geldiğinizde ufak bir sıkıntısı vardı, darbeden kaynaklı. Yenileme idmanı yaptı. Oynayıp oynamaması için takımın tümüne bakacağız. Çağrıldığına göre düşünülen bir oyuncu. Asıl önemli olan, oyuncuların kulüplerinde iyi oynamaları. Salih´e hoş geldin dedik, hayırlı olsun dedik. İnşallah tüm oyuncularımız en iyisini yaparlar" şeklinde konuştu.

"BURASI HEM EMRE BELÖZOĞLU İÇİN HEM DE BİZİM İÇİN İYİ OLACAKTI"

A Milli Takım´da yardımcı antrenör olarak görüşülen Emre Belözoğlu hakkında gelen soruya ise Güneş, şu cevabı verdi:

"Emre´yle görüşüyoruz dedim, aldık diye konuşmadım hiçbir zaman. Çünkü açık ve samimi olmak lazım. Çok beğendiğim, takdir ettiğim, yetenekli bir insan. Aynı zamanda liderlik vasfı olan bir insan. Hala da görüşüyorum. Önünde daha çok zaman var. Şartlar itibariyle şu an olması mümkün değil. Beklentilerimizde farklılıklar vardı. En iyi uyum sağlayacak, kişisel uyum itibariyle Emre´yi düşünmüştüm. Kaptan olarak da katkıyı yapıyordu oynamadığı zamanda bile. O manada onu düşünmüştüm. Burası hem onun hem de bizim için iyi olacaktı. Şu anda olmadı, katılmadı bize. Başka antrenör de alabilirdim ama almadım. Bana biraz daha yük binsin. Yanımda da Bayram hoca ve diğer hocalar var. Burak ve Hakan´ı önde tutarak, takımda onu değerlendirmek istiyorum bu takım benim değil hepimizin takımı. Oyuncu olarak işlerini yapacaklar, aynı zamanda da takıma liderlik yapacaklar. Katkılarını bekliyorum ve bunları yapacaklarını düşünüyorum. Hem Emre için hem takım için, gelecek için iyi olacaktı, onun için düşünmüştüm Emre´yi."

MÜLDÜR: HEP BİRLİKTE MUTLU GÜNLERİ YAŞAMAK İSTİYORUZ

Milli oyuncu Mert Müldür ise yaptığı açıklamasında şunları belirtti:

"Yarın çok önemli bir maça çıkacağız. 3 puan almamız gereken bir maç. Deplasmanda da 3 puanı alıp Hollanda maçında çok motive oynamak istiyoruz. Biz oyuncular olarak o sayfayı kapatmış durumdayız, önümüze bakmak zorundayız. Hep birlikte mutlu günleri yaşamak istiyoruz. Bunları geride bırakıp, önümüzdeki maça konsantre olmamız lazım."

"2 MAÇTA 6 PUAN ALMALIYIZ Kİ HOLLANDA KARŞISINA MOTİVASYONLU ÇIKALIM"

"Benim de diğer oyuncular gibi hedefim Avrupa´da oynamaktı" diyen Müldür, "Şu an milli takımdayız, maçlara konsantreyiz. Başka bir şey söylemek istemiyorum bu konuda. Bu 3 maçı düşünüyoruz şu an. Karşımızda kim olursa olsun kazanmak için çıkıyoruz. 3 çok önemli maçımız var. 2 maçta 6 puan almalıyız ki Hollanda karşısına motivasyonlu çıkalım. Çok büyük avantaj elde etmiş olacağız. Bu bizim hedefimiz. Diğer kamplar için de çok çok işimize yarayacak" ifadelerini kullandı.