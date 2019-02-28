Süper Lig'de oynanan ve 3-3 sona eren Fenerbahçe derbisinin ardından Beşiktaş'ta taşlar adeta yerinden oynadı.

Bugün Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Şenol Güneş ile 4 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Güneş'in görevine haziran ayında başlayacağı açıklansa da; her an bir son dakika gelişmesi yaşanabilir.

Bazı yöneticilerin Başkan Fikret Orman'dan 66 yaşındaki tecrübeli hoca ile yolların hemen ayrılmasını talep ettikleri ileri sürüldü. Bilindiği üzere; Fenerbahçe derbisinin ardından "Şenol Hoca’nın aklı Milli Takım’da. Besiktaş'a tam konsantre olamıyor" yorumları yapılmıştı, Güneş'in ise 1.5 milyon euroluk alacağını istediği iddia edilmişti.



Beşiktaş'ın Güneş'le yolları ayırmasının ardından Mart ayının sonunda oynanacak Arnavutluk ve Moldova maçlarına Şenol Güneş yönetiminde çıkması bekleniyor. Bu durumda Beşiktaş'ta görevi sezon sonuna kadar Guti yürütecek. Yeni hoca ise haziranda belli olacak. İsmi geçen isimlerin başında Bilic ve Sergen Yalçın geliyor.

Şenol Güneş, Beşiktaş'tan ayrılmasa bile mart ayındaki maçlar için 2 maçlığına Milli Takım'ı çalıştırması söz konusu...

ÖZDEMİR: MART AYINDAKİ MAÇLAR İÇİN GÜNEŞ'İ DÜŞÜNÜYORUZ

TFF Başkanvekili Nihat Özdemir'den de Şenol Güneş'le ilgili açıklama geldi. TRT Spor'a konuşan Özdemir, "Mart ayındaki iki maçımız için Şenol Güneş'i görevlendirmeyi düşünüyoruz" dedi. Özdemir, Güneş’in Mart ayındaki maçlara çıkması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Beşiktaş Yöneticisi Ahmet Kavalcı ise “TFF, Mart ayındaki maçlarda Şenol Güneş’in milli takımın başında olmasını isterse kurallara göre buna izin vermek zorundayız” açıklamasını yaptı.