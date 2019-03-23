A Milli Takımımız'ın deplasmanda Arnavutluk'u 2-0'la geçtiği maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş maçın ardından konuştu.

Deneyimli teknik adam, milli takımla herkesin mutlu olmasını istediklerini belirtirken, "Milli takım ortak değer. Birlikte sevinip, birlikte üzülüyoruz. Bütün oyuncular sahaya çıktığında elinden geleni yaptı. Sertlik olarak kora kor mücadeleler oldu, oyuncularımız da buna karşılık verebildi" dedi.

Maçı değerlendiren Güneş, "Düşündüğümüz akıcı oyun, seyir bakımından eksikti ancak oyuncu kalitemiz onlardan iyiydi. Çıkarken top kullanmamız daha iyi olabilirdi. İyi bir sonuç aldık ama bu işin başlangıcı. İyi başlamak, iyi bitirmek gerekiyor. Asıl bize lazım olan Moldova maçıyla bunu devam ettirmek ki Haziran ayındaki iki büyük maça hazır olalım. Genel olarak havamız, oyuncuların birlikteliği, uyumu, saygısı ve sevgisi iyi" ifadelerini kullandı.