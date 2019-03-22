A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında Arnavutluk ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçında ise Moldova ile karşılaşacak. Mücadele 25 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve TRT1'den canlı yayınlanacak.

ARNAVUTLUK - TÜRKİYE

STAT: Loro Borici Stadı

HAKEM: Tobias Stieler

SAAT: 22.45

YAYIN: TRT 1

TÜRKİYE: Mert, Gökhan Gönül, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali, Okay Yokuşlu, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun, Burak Yılmaz

YEDEKLER: Sinan, Uğurcan, Zeki, Çağlar, Dorukhan, Yusuf, Emre, Güven, Ozan Kabak, Yunus, Deniz, Emre Kılınç

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

Türkiye'nin yer aldığı grupta Andorra-İzlanda ve Moldova-Fransa maçları da oynanıyor.

567. RANDEVU

- A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile yarın oynayacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri mücadelesiyle 567. kez sahada...

- Milliler, 96 yıllık tarihinde yaptığı 566 müsabakada, biri hükmen olmak üzere 212 galibiyet aldı, 221 kez yenildi.

- Ay-yıldızlı ekip, oynadığı son 4 müsabakada gol atamadı.

2019'DAKİ İLK MAÇ

Ay-yıldızlı ekip, Arnavutluk karşılaşması ile 2019 yılındaki ilk maçında... Milli takım, 2018 yılında 4'ü resmi 7'si özel toplam 11 maça çıktı. Türkiye bu maçlarda 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Oynanan 11 maçta 12 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 13 gol gördü.

ARNAVUTLUK İLE 11. RANDEVU

- İki ülke A milli futbol takımları arasında geride kalan 10 maçta taraflar dörder galibiyet elde etti.

- Türkiye, bu maçlarda 10 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.

İKİNCİ ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİ

- Deneyimli teknik adamın Ay-Yıldızlı ekibin başındaki ikinci dönemi, Arnavutluk karşılaşmasıyla başladı. İlk dönemi 22 Mart 2004'te sona eren Şenol Güneş, 15 yıl sonra yeniden milli takımın başında...

- Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımı ile ilk döneminde 50 maça çıktı. Şenol Güneş yönetiminde 50 maçta milliler, 23 galibiyet, 13 beraberlik, 14 de yenilgi aldı. Türkiye, Güneş yönetiminde 72 gol atarken kalesinde 50 gol gördü.

ADAY KADRO

A Milli Takım'da sözleşmesi 1 Haziran 2019'da yürürlüğe girecek olmasına rağmen özel görevlendirmeyle ay-yıldızlı ekibin başına geçen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in belirlediği aday kadroda, şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Muhammed Şengezer (Bursaspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp).

Defans: Gökhan Gönül (Beşiktaş), Mehmet Zeki Çelik (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Ozan Kabak (Stuttgart), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Emre Taşdemir (Galatasaray).

Orta saha: Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan).

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton)

STATÜ

Elemeler sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar (20 takım), finallere doğrudan katılma hakkı elde edecek. Finallerde yer alacak diğer dört ekip ise, Mart 2020'de UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek takımların oynayacağı play-off karşılaşmaları yoluyla belirlenecek.

Kasım 2018'de grup maçları tamamlanan UEFA Uluslar Ligi'nde kendi liglerindeki gruplarını birinci bitirmiş 16 takım, play-off müsabakalarına katılma hakkı elde etti. Bu takımlardan grup elemeleri vasıtasıyla EURO 2020'ye doğrudan katılma hakkı kazanan olduğu takdirde, yerlerini kendi liglerinde en iyi sıralamaya sahip bir sonraki takım alacak.

Bir ligde (A-B-C-D) play-off oynayacak yeterli takım sayısına ulaşılamadığı takdirde, başka ligde bulunan ve UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında üstte yer alan ülke, ilgili ligin play-off maçlarına alınacak.

Toplam 24 ülkenin mücadele edeceği EURO 2020, 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde 12 farklı ülkenin ev sahipliğinde düzenlecek.