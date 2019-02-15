Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti ve bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Sarı kart gören Adem Ljajic, Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maç sonrasında açıklamalar yaptı.
Şenol Güneş, Milli Takım teknik direktörlüğü teklif edildiği takdirde sezon sonunda anlaşmak üzere değerlendireceğini söyledi. Şu anda Beşiktaş'ın çalışanı olduğunu dile getiren Güneş, şunları kaydetti:
"Böyle bir durum olduğunda sezon başı anlaşabileceğimi söyledim. Kulüpte buna izin ve onay verdiği için bir sorun yok gibi görünüyor. Yakın bir zamanda federasyondan resmi bir şey gelirse sezon sonunda anlaşmak üzere değerlendirilecek durumdur. Bugün için anlaşma yok. Olduğu zaman açıklarız. Bu tip görüşmeler oldu. Olabilir, bekliyoruz."
Yeni Malatyaspor'un zorlu bir takım olduğuna vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Zor bir takımla oynadık. Kendi sahasında az maç kaybetmiş, az gol yiyen bir takım. Savunmadan ziyade hücum özellikleriyle ön plana çıkan bir takımdı ama Kamara, Bifouma gibi eksik oyuncuları vardı. Bu onları olumsuz etkilemiş olabilir" dedi.
Adem Büyük'ün kırmızı kart görmesine ilişkin açıklama da yapan Güneş "Rakibin 10 kişi kalmasını 2. yarı başında iyi değerlendirdik. Bir ara farka gidecek maç beraberliğe geldi, sonra tekrar golü bulduk. Bugün hem basit gol kaçırma hem de basit gol yeme örnekleri gösterdik" ifadelerini kullandı.
Hatalar yaptıklarını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı "Sonuçta Malatya'yı böyle kritik bir dönemde Malatya'da yenmek bizim için önemliydi ama hatalarımızı da düzeltmemiz gerekiyor. Kaçırdığımız gollerden sonra hayıflanmak yerine herkes görevini yapmalı. Kazandığımız için rahat konuşuyoruz ama bugün birçok oyuncunun hayatını etkileyecek durumda olabilirdi maç sonu. Kazanmamıza rağmen ders çıkarabilmeleri gerekiyor" dedi.
Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşen Ljajic'in kartını da yorumlayan Güneş "Ljajic'in kartı kabul edilebilir bir şey değil, olmaması gereken bir karttı. Oyunu ortaya getirip kendi moralimizi ve sinirlerimizi bozuyoruz. Oyuncular kimse üzülmesin diye oynamalılar" ifadelerini kullandı.
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