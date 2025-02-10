Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Şenol Güneş'ten Arda Turan'a övgü - Trabzonspor Haberleri

        Şenol Güneş'ten Arda Turan'a övgü

        Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Eyüpspor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Arda Turan, Türkiye'nin en iyi hocalarından biri" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 19:56 Güncelleme: 10.02.2025 - 19:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şenol Güneş'ten Arda Turan'a övgü!
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Eyüpspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "OYUN OLARAK DAHA İYİYE GİDİYORUZ"

        Kadroya yapılan takviyelere değinen Güneş, "İlk 11'imiz bu sezon gelen oyunculardan kurulu genelde, yeni bir kadro kurmaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş düzeltmeye çalışıyoruz. Hücumda elimizdeki imkanlar arttı. Mendy'nin eksikliği sebebiyle bir değişikliğe gittik, Mo'yu oraya alıştırmaya çalışıyoruz. Oyun olarak daha iyiye gidiyoruz ama yeterli değil. Her sahaya çıktığımızda rakibimize üstünlük kurmamız lazım. Futbol oynuyoruz, sahada kalmaya çalışıyoruz." dedi.

        "ARDA TURAN EN İYİLERDEN BİRİSİ"

        Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan hakkında konuşan Güneş, "Arda Hoca, oyuncuyken Türkiye'nin en iyi oyuncularından biriydi, hoca olarak da Türkiye'nin en iyi hocalarından birisi olduğunu düşünüyorum. Ligin en az gol yiyen takımı ile oynayacağız, Berke çok iyi sezon geçiriyor. Bulundukları yeri hak ettiklerini düşünüyorum. Biz de olmamamız gereken bir yerdeyiz, zor bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Elbisesi ve ayakkabısından tanıdık" Kahreden teşhis!
        "Elbisesi ve ayakkabısından tanıdık" Kahreden teşhis!
        Emeklilerin zam farkı ödemelerinde tarih belli oldu
        Emeklilerin zam farkı ödemelerinde tarih belli oldu
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Uçuşlara 'kar' düzenlemesi
        Uçuşlara 'kar' düzenlemesi
        Trump: Gazzelilerin dönüş hakkı olmayacak
        Trump: Gazzelilerin dönüş hakkı olmayacak
        Beşiktaş, Elan Ricardo transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Elan Ricardo transferini açıkladı!
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        10 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        10 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Galatasaray, Frankowski transferini duyurdu!
        Galatasaray, Frankowski transferini duyurdu!
        "Çaykara buna hazır değil"
        "Çaykara buna hazır değil"
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        Yasin Özcan resmen Aston Villa'da!
        Yasin Özcan resmen Aston Villa'da!
        "Konkordato ilan edilen şirkette çalışanlar ücretlerini almalı"
        "Konkordato ilan edilen şirkette çalışanlar ücretlerini almalı"
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        "Türk futbolu paramparça"
        "Türk futbolu paramparça"
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"