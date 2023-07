Şenol Güneş'ten Halil Dervişoğlu'na flaş sözler! "Beşiktaş'ın ismini kullanıp pazarlık yaparsa..."

Yeni sezon hazırlıklarına Almanya'da devam eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı takımın kamp yaptığı otelin antrenman sahasında basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştiren Güneş, kampa katılmayan Romain Saiss ve siyah-beyazlı takıma transferi yeniden gündemde olan Nathan Redmond'ın durumu ile ilgili bilgi vererek, "Defansta en güvenilir, en yetenekli oyuncu Saiss. Zaten onu oynattık. Oynuyordu, 'Ayağım ağrıdı 2-3 gün dinleneyim' dedi, tamam dedik. Redmond'ın durumu daha farklı, mukavelesi bitti, gidebilir. İki oyuncunun kalmasını da istiyorum, kendilerine de kamuoyuna da söyledim. Buna Tayfur'u da dahil edebilirsiniz. Ama ikisi benim oyuncum değil, Saiss ise benim oyuncum. Redmond'a kulüp teklifini yaptı. 1,5 aydır aynı şey konuşuluyor. Anlaşma tamam, olumlu, haber verecek, 'geleceğim ama biraz daha bekleyelim.' Ya gelir ya gelmez, bu çocuk oyuncağı değil." diye konuştu.

Siyah-beyazlı takıma henüz net bir cevap vermeyen Nathan Redmond'a da değinen deneyimli teknik adam, "Redmond, 'bana hiçbir hoca güven vermedi' dedi. E ben güven verdim. Bu durumda siz şimdi nasıl düşünürsünüz, kırılıyorsun. Gelmezse hiçbir şey demem. Bizden gittiği anda gitti diye düşünüyorum. Başka kulüple pazarlık yapmıştır diye düşünüyorum. 'Ben haber vereceğim' diyor. Bu idmana gelmen lazım. O zaman 1 veriyorsam 500 veririm. Redmond'ın yokluğunda Beşiktaş yok muydu? Biz Redmond'dan memnunuz. Redmond'ı istemiyorum demek değil, istemek başka teslim olmak başka. Her oyuncu değerlidir ama kulüp hepsinden önemlidir. Bunu anlatamadıktan sonra çok zor. Kulübün 1 lirasını hesaplıyoruz kendimize göre." değerlendirmesinde bulundu.

Saiss'in iyi bir oyuncu olduğunu vurgulayan Güneş, "Saiss iyi bir oyuncu. Bunda bir sorun yok. Sorun oynayıp oynamaması. Oynamasını engelleyen bir durum yok. Bazen oynatmadık, burada Gomez de oynamadı, Cenk de oynamadı. Saiss anlaştığı takımla gitsin oynasın ama kulüp mağdur olmasın. Montero özverili çalışıyor. Montero'yu niye örnek verdim, her an gidebilecek bir oyuncu. O da bunu biliyor ancak buna rağmen antrenmana çıkıp işini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Montero böyle çalışıyor da kalması gereken, ihtiyacımız olan adam 'gideceğim' diyorsa bu eşyanın tabiatına aykırı." ifadelerini kullandı.

"Geç kalmalar olur ama 2 oyuncunun halledilmesi gerekiyordu"

Kampa iki oyuncunun yetişmesinin ideal olacağını belirten Güneş, "Her şeyin çözümü var. Transfer olmayabilir, olması için uğraşacaksın. Kulüp elinden geleni yapıyor. Geç kalmalar olur ama ideali 2 oyuncu halledilmesi gerekiyordu. Ben, Ceyhun Bey, kim olursa olsun herkes bunun için uğraştı ama bunda başarılı olamadık. Kendi oyuncumuzun bir tanesi kendi takımında idmana çıkamıyor. Sakatlığım var diyor ama gitmek istiyor. Gitmek istiyorsa bedeli belli. Barcelona teklif yapsa Gedson da gitmek ister, bedava olsa gider mi? Rosier, Cenk, Mert, Onur her oyuncu iyi teklif geldiğinde gitmek ister. Ben de yurt dışından bir oyuncu istiyorum, bedava olsa hemen alırım. Lyanco bedava olsa hiç düşünmem. Bana da sormasınlar, alsınlar. Kafama yatıyorsa bu oyuncun alınmasını tavsiye ederim. Kendime göre değil takıma göre oyuncu alıyorum, takımda oynasın istiyorum. 16-18 iyi oyuncu olsa 11'den sonra her oyuncuyu rekabete soktuğun zaman takım olur." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş her kulübün 16-20 oyuncuya ihtiyacı olduğunu, bu sayıya bazen gençlerle bazen alternatif oyuncularla ulaşılabileceğini belirterek, "Tayfur direkt oynamadı ama bize yararlı oldu. Alternatif oyuncu olabilir, fiyatı uygunsa alınsın." diye konuştu.