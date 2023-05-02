TRANSFER SÖZLERİ

"Elinizde bir oyuncu varsa, mümkünse kazanmaya çalışıyoruz. Bizim de kazanamadığımız bir oyuncular var. Dele Alli sakatım diye gitti. Sonra baktık ameliyat oldu sonra gelmedi. Ondan sonra yönetim takip ediyor. Büyük paraya mal olan bir oyuncunun hem katkısı yok hem de gidiyorsa bunun bedelini kulüp değil oyuncunun ödemesi gerekiyor. Aynı şey N'Koudou için. Bugün oynamak isteyenleri bırakmak istemeyiz. Onlar da gidebiliyorlar. Bunlar işin doğasında var. Biz eldeki oyunculardan faydalanıp, onları tutmak istiyoruz. Masuaku ve Saiss da gidebilirdi. Rosier de bizim oyuncumuz. Bizim oyuncumuz olan oyuncuları daha ön planda tutmak durumundayız. Elimizdekilerden gitmek ihtihamli olanları da kullanırız, değilse onlar ikinci plana düşer. Tayfur'un opsiyonu var, uyumluysa, olumluysa değerlendirilir. Değilse 2. plana düşer. Biz onu seviyoruz. İyi bir karakter, iyi bir çocuk. Ekonomik değerine bakılır. Aynı şekilde Redmond ve Welinton var. Bu kadro eğer iyi oynuyorsa, gelecek yıllara taşıma ihtimali varsa, o oyuncunun kalmasını istiyoruz. Anlaşması biten oyuncular varsa, onlarla konuşacağız. Rosier ve Onur'dan memnunuz. İkisinden biri gitmek istiyo4rsa, o da konuşulur. Ama bizim elimizde olsun bu, oyuncunun elinde olmasın. Kulüp, oyuncudan ya faydalanacak ya da satacak. Kulüp hem oyuncuya para verip hem de değerlendiremezse batıyor kulüpler. Elimizde sakatlanan bir oyuncu var Tayyip. Seneye ne zaman gelecek, onun yerine de oyuncu bakacağız."