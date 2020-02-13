A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Haber Global'de katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

EURO 2020'ye katılmayı garantiledikten sonra uzun boşluk olduğunu söyleyen Şenol Güneş, "Hem kamp yerleri, hem maç programları yaptık. Mart'ta Slovenya ve Avusturya ile oynayacağız. Lig bitince Azerbaycan ve Kuzey İrlanda ile oynayacağız. Arkasından Hırvatistan ve Serbest İrlanda ile oynayacağız. Sonrasında İtalya'ya geçeceğiz. İtalya ile oynadıktan sonra Bakü'ye geçeceğiz ve orada iki maç oynayacağız. Bakü'de kendimizi ev sahibi olarak görüyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ İYİ TANIYORLAR"

"İtalya maçı, sportif anlamda, tanıtım anlamında hem de Fair-Play anlamında çok önemli. Böyle bir açılış maçı bize denk geldi. Turnuvayı Türkiye'ye vermediler, Bakü'de oynamak bizim için büyük avantaj. İtalya maçının ne olacağını bilmiyoruz. İkinci maç çok önemli, Galler ile oynayacağımız bu maçta iyi skor almalıyız. Galler iyi ve güçlü bir takım. Kamuoyunu bilgilendirmek lazım. İsviçre'nin zengin ve renkli hücum gücü var. İsviçre'nin Vladimir Petkovic teknik direktörü Türkiye'yi iyi tanıyor. Ryan Giggs de iyi bir futbolcuydu, futbolu iyi bilen bir isim."

MERİH TURNUVADA OYNAYACAK MI?

"Pozitif futbol oynamaya çalışacağız. Futbolun yanı sıra alacağımız sonuçlar da çok önemli. Karakter ve yetenek olarak çok iyi oyuncularımız var. Merih Demiral sinerjisiyle çok katkı yapan bir oyuncuydu. Turnuvaya gelmesini isterim ama oynar mı bilmiyorum. Yusuf Yazıcı iyiye gidiyor, Abdülkadir Ömür iki haftaya dönecek. Dorukan Toköz de dönecek. Ozan Kabak'ın tekrar geri gelmesi avantaj. Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Mert Çetin, belki liglerde oynayan oyuncular, Serdar Aziz..."

"EMRE AKBABA'YI HAZIRLIK MAÇLARINDA GÖRECEĞİZ"

"Sol bekte sayı olarak eksiğiz. Hasan Ali Kaldırım iyileşti ama durumu nasıl olacak bakacağız. Emre Akbaba, Mert Hakan Yandaş gibi oyunculara bakacağız. Emre Akbaba uzun sakatlık geçirdi, ne kadar taşıyacak bilmiyorum. Hazırlık maçlarında göreceğiz. yeni oyuncular katacağız. Bu bir yarış. TC vatandaşı olarak tüm oyunculara kapımız açık."

OĞUZHAN ÖZYAKUP AÇIKLAMASI

"Geçen sezonun devre arasında Slaven Bilic, Oğuzhan Özyakup'u istedi. Hava değişiminde fayda var. O zaman da söyledim, şimdi de söylüyorum. Kan değişikliği bazen iyi gelir. Bana sordu, geçen sene de söyledim bu sene de söyledim."

"BEŞİKTAŞ'IN İŞLERİNE KARIŞMADIM"

"Sadece oyuncunun iyi olmasını istedim. Paraya şartlanırsanız o mazeret her zaman önünüzde kalır. Önce oyununuzu geliştirmelisiniz. Parayı alırsınız ama oyununuz gelişmezse o parayı kaybedersiniz. Ödemeler tarihinde yapılmalı ama oyuncular bunu kendine mazeret etmemeli. Aslında hiçbir konuyu mazeret etmemeliler. Çalışacaksın ve işini seveceksin. Oynatılmıyorsan, daha iyisini yapıp hocanın inandırmalısın."

YABANCI KURALI TARTIŞMASI

"14 oyuncu fazla, Türk oyuncuların oynaması lazım. Türk oyuncu lazımsa, kulüp yapılarına bakmamız lazım. Altyapılara yönelmemiz lazım. Borçların sebebi yabancı oyuncular. Döviz karşısında paramızı korumak istiyoruz ama paramız gidiyor. Türk futbolcusuna döviz vermemekle Türk parasını koruyamayız."

"FALCAO'YU OYNATMA BAKALIM!"

"14 yabancı alıyoruz, yarısı oynamıyor. Bu yabancı transferleri kolaya getiriyor. Menajer getiriyor, tarama da yapılmadan alınıyor. Tarama yapıldığını düşünmüyorum. Ben de başarılı olsam, günlük başarı için giderim alırım yabancı. 6-7 yabancı oyuncu yeter. Falcao'yu oynatma bakalım hadi? Adem'i oynat, Falcao'yu beklet! Ne zaman oynar Adem, Falcao'nun kötü olduğunu görürsen oynar. Yabancı kriteri çıktığında doğru maddeler vardı. Çok oyuncu alan TFF'ye ödeme yapacaktı ama olmadı. Trabzonspor kimi sattı? Yusuf Yazıcı! Kimi satmayı düşünüyor, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür! Türk futbolu bu şekilde kalkınabilir. Beşiktaş'a Pepe'yi aldık en oldu? Giderken erozyona uğruyorsun. Ne marka değeri artıyor, ne oyuncu değeri artıyor."

KARIUS AÇIKLAMASI

Karius mankenlik değil kalecilik yapsın dediniz mi sorusuna, "Bazı konuşmalara medya değişik algılayabiliyor. Sunay Akın, benim mahalleden arkadaşım. O da kaleciydi. Bizim zamanımızda kaleci fazla yoktu, 'O zaman kaleciler, mankenlik yapıyordu' dedim. Mehmet Kulaksızoğlu karşımdaydı, benim için tek manken o. Program yayınlandığından hemen önce Loris Karius hata yaptı, ona denk geldi. Bu algılar hep yapılıyor ama Karius'a demedim" diye cevap verdi.

MUSTAFA REŞİT AKÇAY SORUSU

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın Trabzonspor şampiyon olsun sözlerini yorumlayan Güneş, "Mustafa Reşit Akçay'ın kafasında farklı bir düşünce olmaz. Söylem farklı yere kaçabilir çünkü kültür böyle. Ben Trabzon'da doğdum oynadım ama Beşiktaş'a geldiğimde en büyük Beşiktaş'tı, Bursaspor'a geldiğimde en büyük Bursaspor'du. Farklı şey düşünebilir mi? Devlet birinin öne çıkmasını istiyorsa zaten yapar. Cumhurbaşkanı Rizeli olan Rizespor şampiyon olsun? Cumhurbaşkanı, Kasımpaşalı o zaman Kasımpaşa şampiyon olsun? Böyle bir şey olabilir mi?" şeklinde konuştu.

ALİ KOÇ, FENERBAHÇE, TRABZONSPOR...

"Türkiye'nin iddialı takımların hepsine ihtiyacı var. Bir hata üstünden gidersek, en sonunda siz kaybedersiniz. Söylemlerin birçoğunda haklı sebepler olabilir ama büyük kulüpler hepsini aşacak kulüpler. Bunu baskıyı aşarak yapamazsınız. Birbirini incitecek sözler kullanmaya gerek yok, mesela son dönemde Trabzonspor-Fenerbahçe konuşuyorsunuz. Buna gerek yok. Kavganın erozyonu olur. Futbolun beslenmeye ihtiyacı yok. Tüm kulüpler ne kadar iyiyse, rakipleri de o kadar iyidir. Trabzonspor nasıl destekleniyor bilemem, ben bunlarla ilgili konuşmam. Cumhurbaşkanı, Fenerbahçe'ye gidiyor, bunun başka ne anlamı olabilir. Gayri meşru iş yapmaz. Ali Koç, Fenerbahçe'nin başkanı ama gayri meşru işe yapmaz. Gereksiz spekülasyonlardan kazanacağımız bir şey yok. Fenerbahçe - Trabzonspor rekabetini kavgaya döndürmenin kimseye faydası yok."