A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu yaz düzenlenecek olan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve Türk futbolunun genel durumuna dair açıklamalar yapıyor.

TRT Spor'a konuşan Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

BEŞİKTAŞ'LA BİRLİKTE ÇALIŞTIRMAYI DÜŞÜNDÜ MÜ?

"Genel olarak iki takımı çalıştırmaya sıcak bakmadığım için Beşiktaş ile Marbella'da kamptayken görüşmeler yaptığımızda sonuç olumsuz olmuştu. Bizi burada istemeyenler için de konuşma şansları oldu. Sonra Lucescu geldi, gitti ve tekrar buradayız"

"Euro 2020'ye dünyanın gözünün üzerimizde olacağı bir maçla başlayacağız. Andorra maçı bittiği andan itibaren planlamamızı sürdürüyoruz. Hazırlık maçlarımız, kamp yapacağımız yerler hepsi belli"

"OYUNCULARIN YETENEKLERİYLE BİRLİK ÖRTÜŞTÜĞÜ İÇİN BAŞARI GELDİ"

"Sempatiklik durup dururken olmuyor. Ben takım içinde bir görevliyim. Burası hepimizin. Ben ülkenin her yerindeki insanlar için bu görevi yapıyorum. Her halimizle aynı insanız ve iyi bir takımız. Burada oyuncuların yetenekleriyle birlik beraberlik örtüştüğü için de başarı geldi"

"Defansta Kaan ve Çağlar vardı elimizde. Sonra Ozan, Merih, Mert ve diğerleri geldi. Stoper ikilisini oluşturmak için farklı alternatiflerimiz olabilirdi. Burada önemli olan kim oynarsa oynasın takıma faydalı olması gerektiğini benimsettik. Aynı şey orta saha için de geçerliydi"

"ŞAMPİYONAYA GİDECEK KADROYU BOZMAYACAĞIZ"

"Şampiyonaya gidecek kadroyu bozmayacağız. Biraz üzerine koymaya çalışacağız. Oynayacağımız hazırlık maçlarında genel performansımızın üzerine çıkacağız. Andorra'ya da Fransa'ya da iyi futbol oynamak için çıktık. Bundan sonra da öyle olacak. Asıl sermayemiz oynadığımız futbol olacaktır. Geriye dönük olarak baktığımızda ben turnuvanın bizim için olumlu geçeceğini düşünüyorum."

"Forvette bir sıkıntı görmüyorum ekstra sakatlık olmazsa. Şu aşamada değil ama birkaç sene içerisinde hem santrafor hem açık oynayacak oyuncuları takıma katmamız gerekiyor. Oyuncularımız oynamayıp kalacaklarına oynayacakları takımlara gitmeliler"

"UEFA'nın İzlanda'ya haksızlık olmasın diye yaptığı diğer tüm takımlara zarar verdi. İzlanda bütün maçları iki içte iki dışta oynadı. Fiziksel olarak zihinsel olarak sıkıntılar yaşanabiliyor. Azerbaycan'a düştüğümüz için çok mutluyum. Taraftar olarak değil ama seyahat olarak sorun yaşayabiliriz. İki maç arasındaki süreyi 3'ten 4'e çekmeleri gerekiyor. Sakatlık olmaması ve futbolcuların sağlığı için"

"Futbol cesurların işidir. Destek verildiği zaman da cesaretin tam olacağını düşünüyoruz. Takımla ilgili tek sıkıntımız, başarıyı yakalayan takımlar toplumun ilgisi ve sevgisiyle de sevinç büyüyünce yenilirse oyuncunun oyun formatı değişiyor. Bu takım daha başarısızlık görmedi. Bu turnuva çok önemli. Sonuç ne olursa olsun bir tecrübe kazanılacaktır."

KAMP NE ZAMAN OLACAK?

"Liglerin bitimiyle kampa gireceğiz. 10 günlük kamp ailelerle olacak. Hem dinlenme hem çalışma gibi. 26 Mayıs'ta Azerbaycan'la Antalya'da oynayacağız. 1 Haziran'da Hırvatistan'la hazırlık maçımız olacak. 4'ünde Serbest İrlanda ile oynayacağız."

SUAT SERDAR KONUSU

"Suat Serdar'la ilgili daha önce girişimler yapılmıştı. Schalke'nin maçını izlemeye gittim. Her şey olumlu giderken birden olmadı. Bulundukları ülkeye gidebilirler buna bir şey diyemem ama nereyi seçerlerse seçsinler kalıcı olmayabilirler."

"Profesyonel kulüpler fazla ama uygunluk yok. Amatör ruhu canlandırmak için çalışmalıyız. Cumhurbaşkanımız bize büyük avantaj. Futbolu seviyor. Başkanlar ve yöneticiler sadece maçı kazanmaya yönelik çalışıyor, halbuki futbolu kazanmak için bir şeyler yapmalıyız."

"BIRAKTIĞIMDA KİTAP YAZMAK İSTERİM. KULÜP TAKIMINA SICAK BAKMIYORUM"

"Bıraktığım zaman kitap yazmasam bile bir öncü olmak isterim. Buradan sonra artık kulüp takımında çalışmaya sıcak bakmıyorum. Şuan en üst noktaya tekrar geldim şükürler olsun."

"Eğitimde de böyle futbolda 8-10 yıl geriden geliyoruz. Eğitime 6 yaşında almamız gerekirken 10 yaşında alıyoruz. 20 yaşına gelince de neden eksik oldu diye söylüyoruz."

"BUNDAN SONRA KULÜP TAKIMINA SICAK BAKMIYORUM"

"Buradan sonra kulüp takımlarına gitmeye sıcak bakmıyorum. Şu an Milli Takım'da en tepedeyim."

"Kulüplerde 14 yabancı var. Yabancılara karşı değilim ama bu şekilde uygulanmasına karşıyım. Bu borçları yaratan sebep ne? Yabancı oyuncu. Alıyorsunuz, borçlanıyorsunuz, ödemek için bir daha yabancı alıyorsunuz"

"Yabancı sayısı tamamen yanlış değil ama sayı biraz fazla. İlk yola çıkarken fona para aktarma durumu vardı. Kendi içerisinde adaleti olan bir sistemdi bu. Değiştirmek istiyorsak çalışıp, planlayıp düzeltiriz. Biz sadece değişsin diyoruz, öyle olunca bir şey olmuyor"

"Bugün çocuklarımızın futbol oynayacağı alanları bulmak da mesele. O alanlar olmadan o çocuğu yetiştiremezsiniz. Çocuklara oynama alanı vereceksiniz, enerjisini atacak orada."