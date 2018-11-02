Şenol İpek ve eski eşi Bircan Bali geçtiğimiz aylarda magazin gündemine bomba gibi düşen boşanma haberi ile gündemde uzun süre yer almışlardı. Peki; Şenol İpek kimdir? Şenol İpek'in eski eşi Bircan Bali kimdir? İşte, "Şenol İpek kimdir?" ve "Bircan Bali kimdir?" sorularının cevabı...
ŞENOL İPEK KİMDİR?
Şenol İpek 1975 İzmir doğumludur. Eski manken ve model Şenol İpek 2005 yılında Emret Komutanım adlı dizide Ali karakteri ile oyunculuk serüvenine adım atmıştır. Daha sonrasında ise Sevda Tepesi Artiz Selim, Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Alemi sinema filminde Cenk, Albatrosun Yolculuğu sinema filminde Kemancı Canan, Hanımeli Sokağı dizisinde Ahmet, Kanıt dizisi, Abbasın Melekleri Sinema ve Tersine sinema filmlerinde rol almıştır.
2002 yılında manken Yüksel Ak ile evlendi.2003 yılında boşandı. Şenol İpek bir dönemde Şebnem Schaefer ile nişanlanıp ayrıldı. 2013 yılının temmuz ayında Bircan Bali (İpek) ile evlendi ve eşi ile İlker Ayrık’ın sunduğu Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasına katıldı. Ancak geçtiğimiz aylarda Şenol İpek, Bircan Bali'den boşandı. Peki; Bircan Bali kimdir? İşte, Bircan Bali ile ilgili detaylar...
BİRCAN BALİ KİMDİR?
Bircan Bali, 4 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. Muğla Üniversitesi'nden mezun olan Bircan Bali, 6 Temmuz 2013 tarihinde Şenol İpek'le evlenmiştir.
Muğla Üniversitesi’nden mezun olmuştur. 2017 yılında Söylemezsem Olmaz programında kocam beni kesin aldatmıştır açıklaması ile uzun süre gündemde kalmıştır. Bircan Bali'nin baba tarafından memleketi aslen Adana’dır.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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