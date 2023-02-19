Peki, deprem ve atmosfer arasında nasıl bir ilişki var? Bir deprem olduğunda titreşen zemin atmosfere infrason gönderiyor, balonlar da bu frekansın atmosferde yaptığı değişikliği algılıyor.

Bu, depremi önceden bilmek açısından yeni bir soluk olabilir çünkü 14 Aralık 2021'de Endonezya'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremden çıkan frekansı 4 deprem balonu tespit etmeyi başardı.

(İnfrason ya da düşük frekanslı ses, insan kulağının "normal" işitme sınırı olan 20 Hz'den düşük frekanslı seslerdir.)