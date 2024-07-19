Serbest bırakılan İsrailli esirlerden, Netanyahu'ya çağrı: "Esir takası mutabakatını imzala"

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, kasımın sonunda tarafların vardığı anlaşmayla serbest bırakılan 105 İsrailli esir arasındaki Danielle Aloni, Adina Moshe ve Raz Ben Ami, düzenledikleri basın toplantısında Netanyahu’ya seslendi.

Moshe, gelecek hafta Washington'a gidecek olan Başbakan Netanyahu'ya, "Başbakan size sesleniyorum; kurtarabildiklerinizi kurtarın. Canlı esirler var. Vakit yok. Mutabakatı imzala, yaşayanları ve ölüleri gömülmek üzere geri getiren kişi sen olacaksın." çağrısında bulundu.

Kocası Gazze’de tutulan Ami ise Netanyahu'nun Washington ziyaretine atıfla, "Sizden rica ediyorum, sizden talep ediyorum; önce anlaşma, sonra uçuş." dedi.

Aloni ise aralarında kocası David Cunio’nun da olduğu İsrailli esirlerin kaderine terk edildiğini söyledi. REKLAM Netanyahu'nun, 2022'de mevcut hükümetinin kurulmasından bu yana ilk kez 21 Temmuz'da Washington'a ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. 3 AŞAMALI MUTABAKAT İsrail ile Hamas arasında dolaylı müzakere edilen esir takası mutabakatı önerisi 3 aşamadan oluşuyor. İlk aşamada; hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm Gazze Şeridi genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanması öngörülüyor.