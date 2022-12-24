1970'ler ve 1980'lerde Asya ziyaretindeki gezgin turistleri öldüren 'Serpent katili' olarak da tanınan Fransız uyruklu Charles Sobhraj'ın Nepal'de yaklaşık 20 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakılacağı açıklanmıştı.

Sobhraj, yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılmasının ardından yaklaşık 20 yıl sonra Fransa'ya döndü.

"DAVA AÇACAĞIM BİRÇOK İNSAN VAR" Görsel: Associated Press

Uçakta Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Sobhraj'ın ilk sözleri "Yapacağım çok şey var. Birçok insana dava açmalıyım" oldu.

Sobhraj, kurbanları arasında yer alan Laurent Carriere ve Connie Bronzich'i de öldürmediğini öne sürdü.

Reuters'a konuşan Sobhraj'ın avukatı Isabelle Coutant-Peyre ise müvekkiline ilişkin "O iyi, özgür bir adam. Nepal'e karşı yasal şikayette bulunacak çünkü aleyhindeki tüm dava uydurmaydı" dedi.