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Serbest bırakılmasının ardından ünlü seri katil Charles Sobhraj'dan ilk sözler

Hikayesi 'The Serpent' adlı diziye de konu olan seri katil Charles Sobhraj, serbest bırakılmasının ardından ülkesi Fransa'ya dönüş yolunda ilk kez konuştu

Serbest bırakılmasının ardından ünlü seri katil Charles Sobhraj'dan ilk sözler
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HABERTURK.COM
1970'ler ve 1980'lerde Asya ziyaretindeki gezgin turistleri öldüren 'Serpent katili' olarak da tanınan Fransız uyruklu Charles Sobhraj'ın Nepal'de yaklaşık 20 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakılacağı açıklanmıştı.
Sobhraj, yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılmasının ardından yaklaşık 20 yıl sonra Fransa'ya döndü.

"DAVA AÇACAĞIM BİRÇOK İNSAN VAR"

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

Uçakta Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Sobhraj'ın ilk sözleri "Yapacağım çok şey var. Birçok insana dava açmalıyım" oldu.
Sobhraj, kurbanları arasında yer alan Laurent Carriere ve Connie Bronzich'i de öldürmediğini öne sürdü.
Reuters'a konuşan Sobhraj'ın avukatı Isabelle Coutant-Peyre ise müvekkiline ilişkin "O iyi, özgür bir adam. Nepal'e karşı yasal şikayette bulunacak çünkü aleyhindeki tüm dava uydurmaydı" dedi.

GEZGİNLERİ AV OLARAK SEÇİYORDU, KURBANLARI ARASINDA BİR TÜRK DE VARDI

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press
78 yaşındaki seri katil, 1970'lerde Güneydoğu Asya'da 'Hippi Yolu'nu keşfe çıkan gezginleri kendine av olarak seçiyor, yiyecek ile içeceklerine uyuşturucu madde atıyor, para ve kimliklerini çalıyor ve öldürüyordu.

Yakalanmasından bu yana Katmandu'da yüksek güvenlikli bir hapishanede tutulan Sobhraj'ın kurbanları arasında Vitali Hakim adlı bir Türk vatandaşı da bulunuyordu.

DİZİYE KONU OLMUŞTU

G&ouml;rsel: Reuters
Görsel: Reuters

Sobhraj'ın hikayesi Netflix'te 'The Serpent' adlı diziye konu olmuş ve dizi Charles Sobhraj'ı canlandıran Tahar Rahim'e 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Altın Küre adaylığı kazandırmıştı.

* Haberin görselleri Associated Press ve Reuters'tan servis edilmiştir.

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