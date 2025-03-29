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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdal Adalı: Çifte bayram yaşayacağımıza inanıyorum! - Beşiktaş Haberleri

        Serdal Adalı: Çifte bayram yaşayacağımıza inanıyorum!

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı, dev derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 11:37 Güncelleme: 29.03.2025 - 11:37
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        "Çifte bayram yaşayacağımıza inanıyorum!"
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        Trendyol Süper Lgi'in 29. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, kritik mücadele öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Adalı'nın açıklamaları şu şekilde:

        Bu akşam ezeli rakibimizle önemli bir müsabaka oynayacağız. Derbinin fair-play içerisinde geçmesini umut ediyorum. Hocamıza, teknik ekibimize ve futbolcularımıza güveniyorum.

        Takımımızın şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanacağına ve bize çifte bayram yaşatacağına yürekten inanıyorum.

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