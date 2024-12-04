Serdal Adalı'dan açıklama: Çalışma halindeyiz!

eşiktaş Kulübü Eski Asbaşkanı Serdal Adalı, Hüseyin Yücel'in Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı kararı alması sonrası bir açıklama yaptı.

Ekibiyle birlikte çalışma halinde olduklarını ve Beşiktaş için elini taşın altına koymaktan geri durmayacağını belirten Serdal Adalı şu ifadeleri kullandı:

"3 Aralık 2023 tarihinde huzurlarınıza Beşiktaş Başkan adayı olarak çıktıktan tam bir yıl sonra, bugün, kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurul kararı aldığı bir süreç yaşıyoruz.

Son iki haftadır yaşadığımız durum; geçtiğimiz bir sene boyunca Beşiktaşımızın ne kadar yanlış yönetildiğini, ne büyük bir yükün altına sokulduğunu göstermektedir.

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Ben bugüne kadar Beşiktaş camiasına yerine getiremeyeceğim hiçbir sözü vermedim, bu saatten sonra da koltuk için, makam için benden popülist vaatler duymayacaksınız.

Bir yıl önce büyük sözler ve vaatlerle göreve gelen, sonrasında bu şekilde düşen bir yönetim kurulunun her bir üyesi; öncelikle son bir yılın, yapılan transferlerin, kulübün kaynaklarının üstünde harcamalarla borçlandırılmasının hesabını vermelidir.