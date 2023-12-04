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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdal Adalı'dan seçim sonrası ilk açıklama - Beşiktaş Haberleri

        Serdal Adalı'dan seçim sonrası ilk açıklama

        Beşiktaş'ta başkanlık seçimini kaybeden Serdal Adalı, seçimin ardından ilk açıklamasını Twitter hesabından yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 00:23 Güncelleme: 04.12.2023 - 00:23
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        Serdal Adalı'dan seçim sonrası ilk açıklama
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        Beşiktaş'ta başkanlık seçimini kaybeden Serdal Adalı, seçimin ardından ilk açıklamasını Twitter hesabından yaptı.

        İşte Adalı'nın açıklaması;

        "Bugün çok değerli kongre üyelerimizin takdirleriyle seçilen Sn. Hasan Arat'ı canıgönülden tebrik ediyorum. Bu sonucun hepimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

        Ülkemizin en büyük kulübü ve benim tek sevdam Beşiktaş'ımıza çok yakışan, çok kaliteli bir seçim süreci yaşadık.

        Hepimiz, her şeyi Beşiktaş'ımız için yaptık.

        Sonuçta, eminiz ki, kazanan Beşiktaş'ımız oldu.

        Bu süreçte bize inanan ve güvenen, bizi bu yolda yalnız bırakmayan bütün dostlara, görev alan, emeği geçen herkese canıgönülden teşekkür ederim.

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        Ben Serdal Adalı.

        2010 senesinde asbaşkan olarak Beşiktaş kulübüne hizmet etmeye başladım.

        İlk günden itibaren Beşiktaşlılık duruşunu bir gün dahi bozmadan, bugün olduğu gibi her zaman hizmet etmeye çalıştım.

        Bugünden itibaren de elimden geleni yapmaya devam edeceğim.İyi ki Beşiktaş var ve iyi ki hepimiz Beşiktaşlıyız.

        Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

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