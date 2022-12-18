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Serdar Ali Çelikler, Dünya Kupası finalinde favorisini açıkladı

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda final zamanı geldi çattı... Arjantin ile Fransa, 3. kez dünyanın en büyüğü olmak için 18.00'da karşı karşıya gelecek. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, dev final öncesi favorisini ve maçın öne çıkan detaylarını değerlendirdi

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  • Serdar Ali Çelikler Arjantin-Fransa Dünya Kupası finalinde favorisini açıkladı - Dünya Kupası haberleri

    Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, 2022 Dünya Kupası'nı değerlendirdi. Çelikler, Arjantin ile Fransa arasında oynanacak dev finalle ilgili görüşlerini paylaşırken, Messi, Maradona, Mbappe ve Cristiano Ronaldo hakkında da açıklamalarda bulundu.
  • Serdar Ali Çelikler Arjantin-Fransa Dünya Kupası finalinde favorisini açıkladı - Dünya Kupası haberleri

    "ARJANTİN KAZANSIN İSTİYORUM"

    - Ve Katar'da final zamanı. Sizce Dünya Kupası'nı Arjantin mi Fransa mı kazanacak? Siz kimin kazanmasını istiyorsunuz? Finalde nasıl bir maç bekliyorsunuz?

    82 Dünya Kupası'nda İtalya'ya; 86'da Maradonalı Arjantin'e aşık olan o dönemin çocuk futbolseveri olarak o tarihlerden bu yana Türkiye'nin olmadığı turnuvalarda İtalya ve Arjantin'i tutarım. O yüzden Arjantin kazansın istiyorum.
  • Serdar Ali Çelikler Arjantin-Fransa Dünya Kupası finalinde favorisini açıkladı - Dünya Kupası haberleri

    "DÜŞÜK SKORLU OLMASI ÇOK MUHTEMEL"

    Avrupa Şampiyonası'nda İtalya; Copa America'da Arjantin şampiyon oldu. Şimdi Arjantin bir de Dünya Kupası kazanırsa baya mutlu bir taraftar olacağım. Bence favori de Arjantin. Ama tabi çok çok zor bir rakip Fransa. Dengeli-sert bir maç bekliyorum. Düşük skorlu olması çok muhtemel. 55'e 45 Arjantin diyorum. İnşallah Arjantin kazanır. 
  • Serdar Ali Çelikler Arjantin-Fransa Dünya Kupası finalinde favorisini açıkladı - Dünya Kupası haberleri

    "MESSI, GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK..."

    - Tabii ki gözler Mbappe ve Messi'de olacak. Sizce hangi isim finalde etkili olur? 

    Çok ciddi bir Maradona hayranı olarak uzun süre kabul etmesem de Messi GOAT'tır. Yani gelmiş geçmiş en büyük. Ama onun da devrinin sonu geldi. Mbappe ise gelecek. İkisinin de kendine has motivasyonları var. Messi kendi futbol hayatı finaline yaklaşırken son Dünya Kupası maçında şampiyon olmak isteyecek. Mbappe ise 23.5 yaşında 2. kez Dünya şampiyonu olup "Artık ben varım" iddiasını kuvvetlendirmeye çalışacak. Şimdiden 9 golde. Tarihin en golcü dünya kupası santrforu Klose 16 golde. Mbappe muhtemelen onu geçecek. Bir kez daha final oynaması da pek muhtemel. Ama Messi'nin böyle bir şansı yok. 
  • Serdar Ali Çelikler Arjantin-Fransa Dünya Kupası finalinde favorisini açıkladı - Dünya Kupası haberleri

    "MBAPPE'YE YARDIMCI OLABİLECEK İSİMLER FAZLA"

    Mbappe de Messi de farklı motivasyonlarda. Ancak futbol bireysel spor değil. Fransa takımında Mbappe'ye yardımcı olabilecek isimler rakibine göre daha fazla. Giroud ve Griezmann da var. Hatta Rabiot. Arjantin tamamen Messi'ye bağımlı. Bu bakımdan Fransa önde görünebilir ama Arjantin oyuncularının Messi'ye bağlılığı ve adanmışlığı daha fazla. İkisi de etkili olmak isteyecek. İkisi de her şeyini ortaya koyacak. Diğer rollerdeki isimlerin onlarla uyumu daha iyiyi belirleyecek. 
  • Serdar Ali Çelikler Arjantin-Fransa Dünya Kupası finalinde favorisini açıkladı - Dünya Kupası haberleri

    "DESCHAMPS'IN SON MAÇI"

    - Bir tarafta hem oyuncu hem de teknik direktör olarak bu kupayı kaldıran Deschamps, diğer tarafta Scaloni... İki teknik direktörü kıyaslarsanız hangisi daha ağır basıyor?

    Deschamps'ın son maçı. Zidane gelecek yerine. 98'de takım kaptanı olarak; 2018'de teknik direktör olarak kupayı kaldırdı. Bir kupa daha alması halinde tarihe tek başına geçecek. Oyun mantalitesini çok beğenmesem de çok tecrübeli ve bu kadar yüksek egoyu idare edebilmesi artı yönü. 
  • Serdar Ali Çelikler Arjantin-Fransa Dünya Kupası finalinde favorisini açıkladı - Dünya Kupası haberleri

    "SCALONI, DESCHAMPS'A GÖRE ÇOK GERİDE"

    Scaloni çok geride. O takım Messi'nin. Şampiyon olursa da Messi olamasa da Messi denecek. Daha çok takımın abisi gibi. Arjantin şampiyon olursa "Arjantin'i şampiyon yapan hoca" denmez kendisine. Ama Deschamps'a denir. Saha içinde anormal taktiksel hamleler göreceğimizi sanmıyorum. Tecrübesi ile Deschamps önde ama Scaloni de rahat. 
  • Serdar Ali Çelikler Arjantin-Fransa Dünya Kupası finalinde favorisini açıkladı - Dünya Kupası haberleri

    "MBAPPE'Yİ EŞSİZ YAPAN ŞEY..."

    - Mbappe, Pele'nin izinde gidiyor. Ayrı bir parantez açacak olursak 23 yaşındaki bu isim için neler söylersiniz?

    Çok beğeniyorum. Akıllı ve futbol bilgisi çok yüksek. Gol yetisi var. Top hissiyatı mükemmel ama Mbappe'yi eşsiz yapan şey patlama kuvveti. O patlama etkisini kaybettiği 27-28 yaşından sonra ne yapacağını da görmemiz lazım. Kendisini idolü Cristiano Ronaldo gibi kenar forvetten santrafora dönüştürebilecek mi göreceğiz. Cristiano gibi hedef odaklı ve kariyerini öne koyan biri mi yoksa 300 milyon Euro gibi anormal bir paraya Paris'de devam eden parayı önceleyen biri mi olacak o karar da futbol yaşantısında etkili olacak.
  • Serdar Ali Çelikler Arjantin-Fransa Dünya Kupası finalinde favorisini açıkladı - Dünya Kupası haberleri

    "MESSI 1 NUMARA, PELE İLK 3'E GİREMEZ"

    - Messi'nin kariyerindeki tek eksik kupa. Koleksiyonu tamamlarsa ismini Maradona ve Pele'nin yanına yazabilir miyiz? Yoksa sizin için zaten en iyisi miydi?

    Çoktan 1 numara. 2. sıra için de Cristiano Ronaldo ve Maradona arasındayım. Ama ilk 3 bu. 1 Messi o kesin. Bence Maradona 2 Cristiano 3. Kimi Cristano'yu 1'e, kimi Maradona'yı 1'e koyar. Ama bu üçü dışında ilk 3'e kimse giremez. Pele ancak 4 olur. Bana göre ilk 7'de bile zor :)) Çünkü Avrupa'ya; futbolun kalbinin attığı yere hiç gelemedi. 
  • Serdar Ali Çelikler Arjantin-Fransa Dünya Kupası finalinde favorisini açıkladı - Dünya Kupası haberleri

    "ŞAHANE BİR DÜNYA KUPASI İZLEDİK"

    - 2022 Dünya Kupası'nı genel olarak değerlendirirseniz, Katar hafızanızda nasıl kalacak?

    Şahane bir dünya kupası izledik. Berbat bir hakem olan Katarlı hakeme 3.'lük maçı verme eyyamı hariç. Yeni bir şey gelmedi futbol dünyasına. Yeni bir taktik ya da plan göremedik ama müthiş rekabetçi ve sert mücadeleler gördük. Sezon ortasında yapıldığı için genel olarak fit oyuncular gördük. Yaz dönemi yorgunluğu yoktu. Katar da iyi iş çıkardı. Onları da tebrik ederim. 
  • Serdar Ali Çelikler Arjantin-Fransa Dünya Kupası finalinde favorisini açıkladı - Dünya Kupası haberleri

    Seyrettiğim en kötü dünya kupası 90 kupasıydı. 2002'nin bizim zihnimizde ayrı bir yeri var. Ama bence 2006 Dünya Kupası - 2014 Dünya Kupası ve 2022 Katar harika kupalardı.

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