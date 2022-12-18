Serdar Ali Çelikler, Dünya Kupası finalinde favorisini açıkladı

"DESCHAMPS'IN SON MAÇI"

- Bir tarafta hem oyuncu hem de teknik direktör olarak bu kupayı kaldıran Deschamps, diğer tarafta Scaloni... İki teknik direktörü kıyaslarsanız hangisi daha ağır basıyor?

Deschamps'ın son maçı. Zidane gelecek yerine. 98'de takım kaptanı olarak; 2018'de teknik direktör olarak kupayı kaldırdı. Bir kupa daha alması halinde tarihe tek başına geçecek. Oyun mantalitesini çok beğenmesem de çok tecrübeli ve bu kadar yüksek egoyu idare edebilmesi artı yönü.