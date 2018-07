Almanya, Euro 2024 Avrupa Şampiyonası evsahipliği için rakibimiz. 4 Dünya Şampiyonu ve uluslararası organizasyonların en başarılı uygulayıcılarından biri, belki de birincisi. Ama UEFA'nın bir sloganı var "Say To Racism" (Irkçılığa 'hayır' de) diye.. Irkçılık karşıtlığı pek çok şeyden önemli. Mesut Özil, 2014 Dünya Kupası Şampiyonu takımın 10 numarası. Zaman zaman Spielführer'i yani takım kaptanı. Şimdi o Özil, başarısız geçen bir turnuvanın ardından ırkçı saldırılara uğrayıp milli takımı bıraktı. Adalet Bakanı Katarina Barley'in "Alarm sinyalidir" cümlesi de yerli yerinde duruyor. Adam ırkçılık yüzünden milli takımı bıraktığını açıklıyor; vergi kaçırmaktan hapis yatmış Hoeness performans vurgusu yaparak "İyi oldu" diyebiliyor. Ben de UEFA'ya soruyorum.. Sayın Ceferin, "Say To Racism" diyebilecek misiniz?



TFF'ye de önerim 2024 tanıtım yüzlerimizden biri de kabul ederse Mesut Özil olsun...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ